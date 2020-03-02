法国确诊130例 卢浮宫闭馆 书展取消 开学推迟…或为时已晚？

法国新冠病毒确诊病例持续攀升至130例。法国政府在疫情威胁下，周六宣布禁止5000人以上的聚众活动。原定的展览会，文化体育活动停办，甚至露天集市也被取消。一夜之间法国人的生活变了，大家都在储备食品。然而，现在阻止疫情大传播还来得及吗？

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法国卫生当局昨晚3月1日宣布，法国累计确诊新冠肺炎130例，两人死亡，116人住院，其中9人病情严重。另有12人治愈出院。

法国政府周六宣布禁止大型聚会活动。全球参观人数最多的博物馆，巴黎卢浮宫，昨天周日闭馆一天，今天周一，卢浮宫全体员工大会决定继续行驶“撤离权”，闭馆。“撤离权”允许雇员在生命或健康受到迫在眉睫的严重威胁时停止工作。

原定3月20-23日举行的巴黎国际书展也宣布取消。巴黎书展主席Vincent Montaigne周日晚发布声明宣布取消本届被巴黎书展。他称，要对来自50个国家的出版者，参展者，作者，参与者，和作者的健康负责。原定印度是今年巴黎国际书展的嘉宾。

疫情严重的瓦兹省Oise的学校推迟开学。这个省发现了47个确诊病例。此外上萨瓦省的La Balme-de-Saillingy市也发现10个确诊病例。当地所有聚众活动都被取消。

原定3月1日结束的第57届巴黎农业博览会也被迫提前一天闭馆。巴黎农展会是法国最大型的展览活动，参加人数在各类展览会中居首。特别吸引大批父母带孩子参观。法国网络有网民指出，新冠病毒可能早已混进农业博览会：法国上萨瓦地区一名市长被确诊新冠肺炎。他此前曾到过巴黎农业展览会。

一些露天集市也被取消，有被断财路的商贩们抱怨质问称，旁边的超市怎么可以开门？一家超市的负责人告诉媒体，他的商店购货量这两天突然上升了30%。显示人们储备食物和必须品，以备最严重的局势出现。

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