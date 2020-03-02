疫情来袭 法国口罩稀缺 政府有对策

新冠疫情开始袭击法国，昨天政府卫生部门公布确诊感染病例升至130例。许多大型集会活动被取消。病灶地区的学校延期开学。可是，一个多月以来，法国口罩急缺，几乎所有药店都断货。怎么办？

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昨天和今天，法国一些医界出身的资深政要，又被媒体请出来做访谈，他们大多数是安抚人们的焦虑情绪。说到最近法国市面上稀缺的口罩，他们与法国当局的口径有些一致：多多洗手，没病不用戴口罩，口罩是给病人，医护人员和与感染者接触的人用的。

法国卫生署负责人杰罗姆-所罗门（Jerome Salomon）上周五曾向法国媒体强调说：“有病的人才戴-口罩”。实际上，在中国武汉疫情爆发初期，口罩在法国成了稀缺商品。表面上，法国药店口罩似乎都被华人买走，寄回中国支持亲友。

在大巴黎地区，不仅大多数药店告诉顾客没有口罩，连做工程装修用的防尘口罩也很难找到。前不久有消息说，巴黎南郊一个比较偏僻的药店有口罩存货，但是很快，这批存货就被一位中国同胞全部买走。

目前，法国巴黎街头，除了亚洲人之外，戴口罩的人比较少，但零星可见。今天早晨，一名法国人将口罩用作抗议政府的道具，受到媒体关注。此人戴着一个涂鸦“49.3”的口罩，将法国宪法第49.3条比作“病毒”。抗议法国政府打算动用宪法第49.3条，绕过议会，强推退休改革计划。（反对派为了拖延时间，在议会提交了数万个修正案）

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