病毒在法国蔓延 恐慌也在弥漫

工作人员害怕感染病毒，卢浮宫就这样关闭了。农业博览会提前闭幕了，巴黎半马拉松泡汤了，就连颇负盛名的巴黎年度书展也取消了。

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周六开始，法国与意大利、德国，成为欧洲三个疫情蔓延最快的国家。法国确诊感染130例，12例治愈，2例死亡，116例住院，其中9例状态严重。



疫情快速蔓延让卢浮宫的工作人员感到害怕，他们自认陷入危险，周日在员工大会上动用“退出工作权”。就这样，世界上访问量最大的博物馆，关闭了整整一日。



全国总工会文化工会成员表示，“博物馆工作人员十分害怕”。他表示，星期一有可能再次动用退出工作权。



卢浮宫的工作人员不理解，政府周六既已决定，取消5000人以上集会的决定，为什么不在卢浮宫执行这一禁令。



但是卫生部长回应：法国还没有决定关闭大型机构，因为疫情形势没有发展到那一地步。



部长表示，现在我们面临的不是病毒在空中浮动，而是由疲惫、流鼻涕，咳嗽，并且与你握手的方式传染，也就是接触性传染。户外活动，人与人之间保持两米距离的话，不存在任何问题。



但是，在露天广场的大型集会，极可能会有病毒传播地区的人也参加进来，所以要取消。



这一禁令潜在的可能会触及数百家法国的超过5000座以上的演出场所，以及成千上万的文化事件。



星期天，一场巴黎举行的大型文化演出也被迫取消。体育竞赛也难免，巴黎半马拉松流产，法国篮球冠军赛取消，但目前甲级足球联赛照旧举行。



对瓦兹省的两处病灶已采取更加严厉的隔离措施，仅仅在瓦兹，就确诊47例，其中的一座小城La Balme de Sillingy就出现了10例。在那里，所有的集会统统禁止。这座小城的市长弗朗索瓦.达维特宣布自已已被确诊。



瓦兹省的五座小镇外加前面提到的那座小城，政府劝告市民尽量减少外出，最好在家工作。在其中一座小城，周日早上，市场上出现了几家摊贩，警方毫不客气地下令要他们离开。



周一是开学的时候，但在Creil及周边几座小城，学校继续关闭。不过，除了以上几座城镇外，在别处，即便从意大利伦巴第和威尼托地区度假返回的学生，周一起可以去学校了。



在法国海外省也产生了恐慌，在瓜德罗普确诊3例，在留尼汪岛和在马提尼克警察和示威者之间爆发了肢体冲突，示威者害怕外人把病毒带到他们居住的岛上。



在阿尔萨斯，两个一岁和五岁的儿子确诊感染，不过，自从全球爆发新冠疫情后，尚未从孩童身上发现严重的症状。



法国最担心的是如何避免在未来不要让医护人员感染。医生协会要求紧急向一线医护人员紧急发放高级保护口罩(FFP2)



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