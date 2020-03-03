马克龙总统没病 今天下午视察疫情管理中心

法国总统府爱丽舍宫昨天2日宣布，马克龙总统取消本周所有外出活动，以便集中精力处理疫情危机。此话立即引发人们对马克龙是否“中招”的猜疑。今天一大早，爱丽舍宫又宣布，马克龙总统今天下午将前往疫情管理中心...。

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爱丽舍宫今天3月3日早晨宣布，总统马克龙今天下午将前往新冠肺炎疫情中心，与那里的工作人员会面，向他们表示支持和感谢。此举似乎是对流言猜测总统可能感染新冠病毒的辟谣。今天法媒RMC在早间节目中也特别澄清说，“马克龙没有生病”。

昨天周一，爱丽舍宫宣布，总统马克龙取消本周的所有活动，包括不出席周二法国犹太人社团的年度餐会，以便集中精力应对新冠肺炎疫情。这个情况立即引起外界关注，随后便有流言猜测总统也许感染。因他之前去过巴黎国际农业展览会，而上萨瓦省一名市长刚从巴黎农展会回家便出现症状，确诊新冠病毒阳性。

法国疫情持续扩散，昨晚法国卫生局总干事梵尚-所罗门宣布，法国一天内新增61个感染病例，和一个死亡病例。法国累计感染者达到191例，累计死亡病例3起。

法国卫生当局宣布改变防控战略，不再用救护车将所有病例送往医院隔离，也不再对所有疑似病例进行检测。而是改为医院只收危重病人，其他轻症病人自己在家隔离。

本台综合法媒BFM今早有关疫情的消息和专家言论：法国医院资源无力承受众多新冠病患的压力。新冠肺炎目前无药可医，死亡率大约1%，轻症病人可在家休息，等待自己痊愈。

另外，法国口罩继续缺乏，目前似乎只能保障医院的医护人员。私人诊所医生可能要到本周五才能得到口罩配额。一位名叫亚历山德拉的女医生打电话告诉媒体，她每天平均看30来个病人，她说一周50个口罩根本不够用。

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