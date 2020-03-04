就算华为设厂也不可能“改变”法国政府对5G的立场

华为将在法国建厂！法国经济财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）今天对相关议题表示，无论华为在法国设立工厂都不会“改变”政府对所有具备参与5G网络建设资格的电信设备业者的立场。

广告 继续浏览后续

中国电信巨头华为在2月下旬宣布，打算在法国建立其位于中国境外的第一个大型工厂，这将直接创造出约500个工作岗位。

路透社指出，美国政府宣称华为设备可能被中国当局用来窃取机密，华为则一直反驳指控不实。2月中旬，法国财经部长勒梅尔曾说过，不会被排除在法国5G网路建设的设备供应商行列之外，但华为可能会受到限制，且法国将优先选择欧洲营运商。

今天，BFM Business电视台针对华为设厂是否有利于参与法国5G建设提出质疑，勒梅尔在回答相关问题时保证说：“这不会改变法国政府的 5G立场。同时“没有人，而我更不可能，会屈服于勒索。”

勒梅尔续称：我们对5G 的立场很清楚，那就是不歧视任何有意参与该项目的电信业者，无论是来自中国还是美国的企业，都不会有差别待遇。我们坚持的是，要以法国自身的安全及战略的利益作为优先考量。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅