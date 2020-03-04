法政府下令征用全国口罩库存并限价免洗杀菌洗手液

法国尼斯某药店货架上标示：“没有口罩和免洗杀菌洗手液”。面对新冠病毒疫情，法国各地药店口罩和杀菌洗手液均开始脱销。摄于2020年3月4日。

随着法国新冠病毒感染者人数最多，法国市场上防疫口罩严重供不应求，免洗杀菌洗手液也日益紧俏，并导致价格攀升。法国政府4日颁布政令，决定征用全国公私营口罩生产企业库存，并限定免洗杀菌洗手液市场价格。

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总统马克龙3月3日率先在社交媒体推特上宣布将征用全国口罩库存，以因应新冠病毒疫情。

相关政令周三3月4日已经发表于政府公报。根据这项政令，政府征用所有公私营机构的FFP2型呼吸系统防护口罩库存，以及生产或销售普通防护口罩企业的库存，直到今年5月31日。政令特别强调，自今日起到5月31日期间生产的FFP2型防护口罩以及普通防护口罩都在征用之列，优先保证医护人员和感染者获得这些物资。

周二，法国卫生部已经宣布解封了1000万口罩库存，分发到各地药店，但主要发放对象是医护人员，如自由执业的家庭医生等。在此之前，政府已经向各地方卫生部门以及养老院发放了500万外科手术用防护口罩。卫生部长Olivier Véran周二接受法国媒体采访时还表示，根据情况发展，政府将另外发送1500到2000万口罩到各地药店。

连日来，随着法国感染病例最多，民间恐慌与日俱增。尽管卫生部及卫生专家反复强调，如果没有医嘱，普通民众并无必要佩戴口罩。但这显然无法安抚人们的担心，各地药店口罩库存纷纷告罄。卫生部负责人自上周六就已经表示，各地药店均已接到指令，只对确实有医生建议的人出售口罩。

除防护口罩外，财经部长勒梅尔4日也宣布，将对市场上免洗杀菌洗手液采取限价措施，以应对因供不应求而价格暴涨的情况。卫生部长日前试图让民众对洗手液供需情况放心，他表示，法国免洗杀菌洗手液的生产足够满足需求。

截至3月4日凌晨，法国新冠病毒感染病例升至212人，并有第4人死亡。而仅在一周以前，法国的感染人数还只有12例。

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