意大利疫情爆炸学校全关 法国等待防疫进入第三级市政选举仍维持

随着意大利新冠疫情确诊与死亡人数跳升，该国周三关闭包括大学在内的全国各级学校，同时采取其他措施，试图减缓疫情在国内扩散的速度。路透社说，意大利为受疫情打击最严重的国家。邻近的法国舆情受到压力，民众询问是否效法意大利甚至中国封闭疗法，当局称目前没有迹象大面积传播，维持禁5000日群聚集会命令，常洗手有功效。但做好准备应对被认为不可避免的疫情大爆发。

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据法国国内电台消息，法国新冠肺炎疫情至此已经有285确诊病例，到今天早上，24小时内报告有73例新病例，其中15例是重症病例。法国政府层面严密关注疫情变化发展，但呼吁避免社会恐慌。目前法国行政手段干预防疫部署与供给，寻求迅速补充民众防疫卫生基本物资。

法国标志性的卢浮宫昨天在短暂闭关后重新对外开放。全国公共场所没有关门迹象。

法国学校维持疫区涉疑学校限时关闭政策，全国性关闭没有在昨天总统府由马克龙主持的疫情特别会议上形成决议。法国当局认为，目前法国境内新冠肺炎疫情没有进入广泛爆发蔓延，措施未达升至第三等级研判。除了学校维持运行开课，一个多星期后举行的法国全国市政选举也没有叫停的决定。

防疫舆情宣传层面，法国卫生当局呼吁提高防疫警惕，改善卫生环境，常洗手，少接触。

不过，法国居意大利后被称为欧洲受新冠肺炎威胁最为严重的一个国家，与德国英国齐名。

据路透社消息说，意大利新冠病毒死亡人数激增至107人，全国各级学校关闭。随着意大利新冠疫情确诊与死亡人数跳升，该国周三关闭包括大学在内的全国各级学校，同时采取其他措施，试图减缓疫情在国内扩散的速度。意大利为受疫情打击最严重的国家。

意大利民防保护部表示，过去24个小时，意大利死亡人数激增28人，总数上升至107人。

教育部长Lucia Azzolina表示，全国各级学校与大学将从周四起关闭，至少到3月15日。目前为止，仅有疫情最严重的北部地区的学校一直是停课状态。

该报道说，意大利疫情在13天前爆发，确诊病例数已从周二的2,502例暴增至3,089例。民防保护部长Angelo Borrelli表示，意大利新冠疫情的死亡率约为3.5%。

政府颁布法令试图减缓感染速度，意大利确诊人数以每天约500人的速度增加。

“我们的医院虽然有效率，但仍有超过负荷的风险，我们的重症监护有问题，”意大利总理孔特(Giuseppe Conte)表示。

该项法令要求“暂停集会与不遵守至少保持一公尺安全距离规定的任何性质的活动。”

该法令要求关闭戏院与剧院，并告知意国民众不要握手与拥抱，并避免与所有人的直接肢体接触。

该法令也下令所有重大体育赛事在以空场的方式举行，包括意甲足球赛事。

据消息，意大利民众已经适应比赛封闭拒绝任何球迷入场观赛的制式，没有任何对此抗议的集会或示威发生。

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