法国疫情告急！单日增138例 423人确诊

法国新冠病毒确诊病例已经增至423例，比前一天多了138例确诊病例，23人在抢救之中。死亡人数从前一天的4人增至7人。上莱茵省（Haut-Rhin）右翼共和党一名议员被确诊。周三和周四两天确诊病例分别为73例和138例，确诊人数激增。最后剩下的西南部洛特-加龙省( Lot-et-Garonne )和最南部的科西嘉岛也确诊出病例，全法本土13个大区全部沦陷。疫情扩散升至第三阶段只是一个时间问题。卫生局负责人5日晚表示，我们了解大多数确诊病例中的传染链。

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法国目前有三大疫情重灾区。一个是瓦兹省(L’oise)，群聚感染确诊人数已经升至105人，死亡人数增至3人；西北部莫尔比昂( Morbihan )20例；上萨瓦省（Haute-Savoie）49例。另一个群聚感染重灾区是大东部大区(Grand Est)。

在2月17-24日，一个教堂举办福音教会活动，有2000多人参加。所有参加者都是自愿，教会并没有来者的登记名册，所以只有被动等待，无法主动追踪测试。当3月3日，法国地方卫生局发现举办宗教活动的两个地区布尔茨维勒街区(Bourtzwiller) 和 米卢兹(Mulhouse)分别出现两个家庭众多成员被确诊染上新冠病毒之后，政府立即启动了米卢兹、科尔马（Colmar）和斯特拉斯堡的接治病人的能力。

到目前为止，卫生局再次要求参加这次宗教集会活动的人士千万不要自行前往门诊医生或急诊去挂号看病，而是拨打全法的急救电话15 或免费绿色咨询电话0800.130.000。

法国方面也做好了让症状较轻病患在家隔离的准备。大东部大区群聚感染病况被发现要归功于一名被确诊的门诊医生乔纳森-彼得施密特（Jonathan Peterschmitt）。他父亲是举办这场宗教集会活动的主要负责人。门诊医生对媒体表示，幸好他在出现病症之后立即采取了隔离措施，没有继续就诊。

法属圭亚那从4日起也中招，有5例确诊病例，其中是一名医护人员。法国总统马克龙5日下午召集20多名巴斯德研究院、传染病和急救专家商讨对策。会后马克龙对媒体表示，事情发展到一定程度，我们都很清楚，疾病发生率不可阻挡地将转为流行病。

法新社5日晚引述爱丽舍宫一名专家的表述说，最多一个或两个星期，法国疫情扩散将升至为第三阶段。4月5日将有6万多人参加的巴黎马拉松比赛已被延迟到10月18日。

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