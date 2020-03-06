武汉病毒法国扩散 市政选举是否延期 政府坚持说不

在武汉新冠病毒肆虐全球，也侵袭法国情况下，随着日期的逼近，3月中旬的市政选举，是否应该延后引发争议，直至目前，马克龙领导的法国政府坚持按时举行。

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武汉病毒肆虐全球，法国也遭病毒侵袭，直至5日的记录，法国当天新增病例，138例，破纪录，确诊人数高达423人。至此，法国已经有3人因新冠肺炎去世。法国新冠病毒疫情有扩大之势，因此原预定3月15举行的市政选举是否延后举行，引发讨论。

随着时间的逼近，市政选举延期的可能性愈来愈低。法国制度本周再次否决了延后市政选举。

在布列塔尼地区的莫比汉省3月4日再度发现几个新冠病毒案例后，是否延后市政选举再度引发讨论。

法国政府发言人Ndiaye 4日再度表示：“绝对不考虑把市政选举延后。”她还说：“我们特别小心维持完好执行卫生警戒的规定。”

即使法国政府对于词典继续坚持，但对于市政选举延期的时机点继续引发辩论。因为恐怕在武汉新冠病毒病例多的省份继续引发民众的担忧。

而按照法国法律的规定，只有经过投票或颁布、制定一条相关法律才有可能延期选举。

就法律观点来说，市政选举延期并非没有可能，即使现实来说，要启动可以延后选举措施的立法程度，只剩下很短的时间。

法国著名媒体人Duhamel向世界报指出，，只有投票或颁布制定一条法律才有可能。但它必须具备一个普遍性利益的动机，而流行病的扩散将可以构成这个理由。这条法律需要经过两院审查、投票相关法案，然后由宪法委员会可能提出的推荐，最后进行颁布法律条文。

根据一名巴黎第五大学法律系教授指出，另外一种可能性的做法，就是针对性地对疫情最严重地区延后选举，由健康部长提出因对公共卫生有威胁而颁布部会命令，采取措施，然后由省长决定延后到哪个日期举行选举。

这名巴黎五大的教授还说，有可能如此做。但对于该区选民来说，在他们投票的那一天，有可能心存善意地弄错选情而投票。而且延后投票，可能会严重影响投票率。所以这名教授主张：“要嘛名酒全部取消，要嘛！就保持原状。总之要延期市政选举，首先必须在部长会议中取消那一个2019年9月4日通过的通知选民投票的部会命令。”

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