法国疫情加重 一议员患染致议会查是否沦陷 部长防疫加倍小心

法国东部上莱茵省份议员雷策星期四稍晚住院确诊患染新冠肺炎消息，引爆法国政界疫情沦陷担忧。该议员上一次2月25日曾议会开会，并参与政府部长会议以及有官员接触，法国政界开始追查该议员可能近距离接触行踪。法国紧随意大利后，与德国成为欧洲新冠肺炎疫情严重国家。

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据法新社说，雷策议员昨天因高烧以及呼吸受阻紧急住院，诊证患染新冠肺炎。

到目前为止，雷策近期接触到可疑范围，包括议会以及政府部门，尚且没有人报告不适。议会以及各政府部门今天继续排查检测。

法国官方立即下达指引建议，法国各议员包括部长将应当减少社会公开活动以及集会会议。各议员还被建议可以减少选区跑动下察选民民情。

法国昨天经历新冠肺炎疑似患染人数爆炸性增长的一天，138例被记录，法国确诊人数高达423人。至此，法国已经有3人因新冠肺炎去世。

据法国卫生防疫部门报告，巴黎大区公共交通一名公共汽车司机报告患染新冠肺炎。

因法国患染新冠肺炎人数剧增，法国总统马克龙发出警告，敦促法国人做好准备应对不可避免的新冠肺炎疫情大流行的局面。

据法国专家指，目前法国应对新冠肺炎措施仍停留在第二等级，数天后，亦或两个星期后，将很可能不可避免升为第三等级，届时将根据疫情，在全国范围实行防疫限制措施，包括公共交通停驶，学校关门，禁止集会。官方警告，届时防疫措施将严重影响法国人的日常生活。

目前法国有13个省份报告发现疫情，其中L'Oise省份已经实行第三等级防疫措施。该地区有105例确诊病例。

至此法国海外省也有疫情报告，瓜德罗普以及圭亚那均报告新冠肺炎病例。只有马提尼克，马约特以及留尼汪岛尚报平安。

不过法国卫生部门以及医学专家均呼吁警惕同时不要惊慌。

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