法政府认为境内新冠病毒流行已势不可挡

3月5日至3月6日一天之内，法国新冠病毒感染病例猛增154例，感染总人数达到577人。总统马克龙5日召集专家商讨应对措施时表示，在某一时刻，病毒传播进入流行阶段总之是势不可挡。据悉，政府正准备将目前的二级防疫提升至三级。

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最近两天，法国境内新冠病毒感染病例迅速增多。政府开始为提升防疫级别做舆论准备。从二级防疫过渡到三级防疫，意味着病毒开始进入流行阶段。

法国防疫工作分为三级。一级防疫目的在于努力阻止病毒进入境内。具体措施就是对从疫区回来的人采取隔离措施，以便尽快检测出可能的感染者和与感染者接触的人员。

二级防疫的工作重点是控制病毒在境内扩散，争取时间，为情况可能进一步恶化做准备。此时，病毒传播未必都缘自境外，而是在本土以不同聚集感染方式传播。法国目前就处在二级防疫阶段。在此阶段，发生聚集感染的地区会出台比较严格的禁止集会、关闭学校、鼓励居家远程工作等措施。在全国范围内，大型集会活动被取消；对从有感染风险地区回来的人不再采取隔离措施，但要求他们避免前往电影院、餐馆等公共场所，或探访体制弱的人。政府也可以根据情况，宣布限制出行措施，或暂停某些公共交通运行。

第三阶段的防疫工作针对的是病毒进入流行阶段的形势，也就是病毒在全境传播。此时的主要任务不再是发现和观察个案，而是尽可能地控制疫情扩散，减轻疫情后果。各地医疗和卫生部门全面动员，保护易感染人群；轻症患者居家治疗，症状严重者住院治疗。在此期间，集体活动将受到更多限制。但卫生部长Olivier Véran６日接受《解放报》采访时表示，不会停止经济和社会生活。关键是组织好预警系统和医疗系统，保证国家正常运作。他同时强调，目前，法国还没有进入三级防疫阶段。

一名日前参加总统府会议的专家认为，法国可能在未来几天，或未来一两周内，进入三级防疫。

法国与意大利和德国目前是欧洲境内感染人数最多的国家。欧盟委员会３月２日时，将欧盟面对的疫情风险从中级提升到高级。

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