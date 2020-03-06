【视频】 新冠肺炎患者在法国暴增

马克龙政府3月6日与20为医学专家召开会议

新冠病毒确诊病例在法国已经增至423例，比此前多了138例确诊病例，23人在抢救之中，死亡人数目前增至7人。新冠病毒疫情在法国蔓延，引起特别是身体虚弱的老年人的担忧。普遍认为疫情扩散升至第三阶段只是一个时间问题。卫生局负责人表示，解大多数确诊病例中的传染链，请看France24报道。

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自从新冠疫情进入法国 周四成为新增病例最快一天，目前已经扩展到13个区域疫情速度，包括法国本土与外省圭亚那和瓜德罗普。

新冠病毒确诊病例在法国已经增至423例，比此前多了138例确诊病例，23人在抢救之中，死亡人数目前增至7人。

法国卫生部负责卫生事务的总干事萨洛蒙在疫情发布会上表示死亡人数目前增至7人，其中6男1女，大多数80多岁高龄老者。

马克龙在法国总统府与20多位法国传染病专家会晤，随后让弗朗索瓦博士表示已经探讨关于新冠病毒多个问题，但是 目前还没有答案，如如治愈者产生抗体不二次感染等。

目前需要明确的是需要进行疫苗研究，而且多个月之内很难立刻研制出应对新冠病毒疫苗。

专家认为最迟在2周内法国疫情达到第三阶段，在全法迅速流行，届时法国会关闭学校。

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