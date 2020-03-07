法疫情重灾区院长：“瓦兹”(L'Oise)医护人员快顶不住了！

法国新冠病毒疫情逐日严重。3月7日确诊病例高达949人，死亡人数为16人。卫生局负责人表示，升至疫情扩散第三阶段已经无法避免。周日巴黎时间18点，法国总统马克龙将召开一次疫情国防委员会。疫情重灾区瓦兹一名院长对《巴黎人报》记者表示，无论是接听急救电话或是手术医生，都处于不堪重负的状态下。每名医护人员一天三个的医用口罩已经告急。

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法国面对严峻的疫情6日起在公立和私营医院启动了“白衣方案”；在疗养院启动了“蓝衣方案”，蓝衣方案的意思是增加护理人员。白衣方案目前处于第一阶段，政府考虑近期提升其级别。卫生部门是针对特殊卫生状况及卫生系统组织的需要启动了上述两项方案。各院长重新安排医疗和急救系统。增加床位、保证足够的医护人员因对紧急情况。各大医院一切“无关紧要”的手术将被取消，向疫情救治让位。

其实疫情重灾区瓦兹(l’Oise)两家医院早已启动白衣方案。一家医院是Créil，因患新冠病毒而死亡的60岁教师就曾在这家医院急救室，在送往巴黎一家医院之前感染了几名医护人员；另一家是Le centre hospitalier de Compiègne-Noyon，这里的隔离病房几乎爆满。

瓦兹一家医院院长(Brigitte Duval)告诉《巴黎人报》记者，不论是医护人员还是在急救中心15 工作的12名工作人员都处于饱和状态。Créil 医院腾出了32个隔离病床；Compiègne-Noyon医院准备了42个专门医治新冠病毒确诊病患，目前只剩两个床位了，当地确诊的病例已经超过110例。

院长(Brigitte Duval)还告诉记者，当地的急救电话从平日的450个呼救电话，升至上千个呼救电话，回答急救电话的医生太少，只有三人。他们已经好几个星期没有休息了。为此，地方医院开辟了另一个专线咨询电话03.20.30.58.00，但民众只要有不适，都喜欢拨打急救电话15，医护人员已经不堪重负。院长(Brigitte Duval)不知道他手底下的工作人员还能撑多久。

她还告诉《巴黎人报》记者，700多名医护人员平均每天使用三个医护口罩。近来又出现了偷盗医护口罩事件，使得他们感到很被动。卫生部门已保证下个星期一将给瓦兹医院发送新的口罩。

启动白衣方案之后，政府将安排更多的检测中心。例如重灾区瓦兹从下个星期起将设立检测中心。又例如，巴黎东南郊94省的克雷泰伊(Créteil)最大的医院l'hôpital henri-mondor在医院外设立了临时检测中心。他们向有疑问的患者敞开大门，但不希望这些人和来急诊就医的患者混在一起，以免发生交叉感染。

法国政府征用全国口罩4天之后，卫生部长特许各个药房自己配制免洗消毒洗手液。但下这个特许之前，政府限价，规定是100ml每瓶不得超过3欧元。而亚马逊网站上显示的销售价为4欧元一瓶。

很多药房在进门大玻璃上张贴告示：“本店口罩和消毒洗手液已无货”。不知政府特许的免洗消毒洗手液是否在9日能够在各大“药房”上架。

也有医生告诫民众，不要过重偏爱免洗消毒洗手液。在有清水的情况下，使用例如马赛香皂等产品消毒更加彻底。

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