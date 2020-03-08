维兰：全法禁止1000人以上的公众聚会

法国新冠病毒确诊病例过千，为1126例，成为继意大利之后欧洲疫情最重的国家。局势严峻，法国卫生部长维兰3月8日晚宣布新的规定，全法范围内禁止举行人数在1000人以上的公众聚会，此前规定的人数曾为5000人。疫情扩散程度为“强化第二阶段”。但卫生局负责人告诫大家，很快将会升为第三阶段；经过第四阶段之后才会恢复正常。现政府表示没有推迟市政选举的考量。

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卫生部门负责人在总统马克龙召集国防委员会之后表示，法国疫情扩散仍处于第二阶段(强化)。他还表示，我们明确目标是遏制病毒的传播。但这名负责人同时也表示，我们将以循序渐进但不可避免的方式升至第三阶段，然后进入第四阶段，从高峰回落至正常。

法国卫生部长维兰表示，目前这个阶段，疫情还没有影响到整个国家，但在某些地区病毒传播非常之活跃。面对不少人对政府轻易关闭太多学校和幼儿园的批评声，维兰表示，送孩子上学不是一件“冒险”的事情，但关闭学校和托儿所有助于减缓病毒在该地区大面积传播的风险。

法国科西嘉岛疫情也在慢速推进。全岛28例确诊病例中，首府阿雅克肖（Ajaccio）占了23例。区府宣布，从下个星期一开始(3月9日)，科西嘉全岛32所小学、5个初中和5个高中停课两个星期。有1万名学生将滞留在家中。

科西嘉岛省长罗比讷(Franck Robine)还宣布说，首府阿雅克肖规定，不允许50人以上的公众聚会。

巴黎十五区警察局3月8日当天关闭了好几个小时。关闭的原因是一名拘押者被怀疑染病。疑惑消除之后，当天下午警察局恢复了正常。

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