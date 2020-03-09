新冠疫情导致法国经济放缓 预计低于1%

法国财长勒梅尔周一表示，由于在中国爆发的新冠肺炎疫情随后在欧洲和世界其他国家蔓延，会影响法国经济增长，特别是法国中小企业受到冲击最大。法国政府下调2020年经济增长率低于1%。

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法国财长勒梅尔今天接受法国国内广播电台专访表示，由于12月底在中国爆发的新冠肺炎疫情对法国经济产生严重影响，导致法国国内生产总值下降，这比此前预计的今年法国经济增长1.3%要低，初步估计今年经济增长要低于1%。

由于新冠肺炎疫情随后在欧洲和世界其他国家蔓延，法国政府下调今年经济增长率，要低于1%。第一季度法国经济略有增长，目前避开了全面衰退，但是法国经济随后会突然放缓，负面影响巨大但是不会持久。

与此同时，法国财长勒梅尔呼吁欧盟国家共同行动，减轻新冠肺炎疫情这个公共卫生危机对欧洲经济的负面影响。

法国外长强调欧盟要敢于担当，面对疫情要显示其作用和政治效率，法国等待欧盟进行协调和进行强有力的回应。

法国将在3月16日举行的欧盟会议期间提交系列应对欧洲新冠肺炎疫情的财政措施，如通过政府财政预算措施，以及向企业减税等。勒梅尔强调这是一项大型复兴欧洲经济的举措。

法国呼吁欧盟紧密团结共同行动，等到新冠肺炎疫情结束，欧洲采取积极行动，重振经济。

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