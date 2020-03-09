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法国经济

新冠疫情导致法国经济放缓 预计低于1%

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El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, el 22 de enero de 2020 en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza
El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, el 22 de enero de 2020 en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza AFP
作者： 罗拉

法国财长勒梅尔周一表示，由于在中国爆发的新冠肺炎疫情随后在欧洲和世界其他国家蔓延，会影响法国经济增长，特别是法国中小企业受到冲击最大。法国政府下调2020年经济增长率低于1%。

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法国财长勒梅尔今天接受法国国内广播电台专访表示，由于12月底在中国爆发的新冠肺炎疫情对法国经济产生严重影响，导致法国国内生产总值下降，这比此前预计的今年法国经济增长1.3%要低，初步估计今年经济增长要低于1%。

由于新冠肺炎疫情随后在欧洲和世界其他国家蔓延，法国政府下调今年经济增长率，要低于1%。第一季度法国经济略有增长，目前避开了全面衰退，但是法国经济随后会突然放缓，负面影响巨大但是不会持久。

与此同时，法国财长勒梅尔呼吁欧盟国家共同行动，减轻新冠肺炎疫情这个公共卫生危机对欧洲经济的负面影响。

法国外长强调欧盟要敢于担当，面对疫情要显示其作用和政治效率，法国等待欧盟进行协调和进行强有力的回应。

法国将在3月16日举行的欧盟会议期间提交系列应对欧洲新冠肺炎疫情的财政措施，如通过政府财政预算措施，以及向企业减税等。勒梅尔强调这是一项大型复兴欧洲经济的举措。

法国呼吁欧盟紧密团结共同行动，等到新冠肺炎疫情结束，欧洲采取积极行动，重振经济。

 

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