法国新冠疫情 骗子做妖：中国游客戴口罩遭假警察罚款

新冠病毒疫情在法国扩散之际，有骗子趁机兴妖作怪，假冒法国警察和卫生官员，对戴口罩的中国游客罚款150欧元。这些骗子以法国的“禁蒙面法”作罚款由头。中国游客千万别上当。

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据法广英文部报道，新冠病毒传到法国扩散后，便衍生出一种“新冠病毒诈骗罪”。据中国驻法大使馆官网说，骗子冒充法国警察和医疗机构官员，对戴口罩的中国游客罚款，最高“罚款”150欧元。

该网站3月7日贴出告示表示，已有多名中国旅法学生表示，他们在街上戴口罩被“警察”以违反“禁蒙面法”，罚款150欧元。中国驻法大使馆警告指出，以戴口罩为由处罚款的人，是伪装成警察的骗子，警告中国游客不要上当受骗。

话说回来，这些骗子并非法盲。2010年萨科齐任总统时，为打击极端伊斯兰主义，法国曾出台“禁蒙面法”（La loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010），禁止在全法境内的公共场所穿戴蒙面衣帽。该法当时主要针对只露眼睛的穆斯林“女全套”（niqab），当然也针对参加暴力示威打砸抢的蒙面客，而且确实规定可对违者处150欧元罚款。

但这条法律不适用于因健康原因戴口罩的人。特别是现在，法国卫生当局鼓励那些感染新冠病毒的人士戴口罩。法国确诊新冠病毒病例已超过1400人。

中国驻法大使馆网站表示，还有冒充法国卫生负责官员的人进入中国人的住宅，进行盗窃。该网站写道：已从法国警察和司法机构得到证实，这些都是假警察的犯罪行为。建议面临此类问题的中国人打电话给中国驻法领事馆。

各路骗子在法国冒充警察对外国游客抢钱行骗案件，之前也有发生，包括一些中国游客被假警察要求检查钱包，骗走美元；还有在法国做装修的意大利人被假警察叫停车检查，抢走现金。需要注意到是，这些假警察可以是任何一个族群的人。因为法国名副其实的警员也是各种肤色的人。

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