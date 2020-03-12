法国疫情加速 大巴黎确诊最多 病毒进入国家最高层

法国新冠肺炎疫情突然提速从外省病灶区向巴黎蔓延。大巴黎地区从非病灶区变成确诊病例最集中的地区，确诊超过五百例。法国已有政府部长和议员感染，总统马克龙办公室主任也因情况可以提前回家远程办公。新冠病毒正在进入国家最高层。

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大巴黎地区周二突然冒出92个新增确诊病例，如此一来，大巴黎地区至少有532个确诊病例，成为全法国新冠肺炎患者最集中的地区。

据法国全天电视台BFMTV在3月12日凌晨发布的消息，巴黎大区532个确诊病例的分布如下，巴黎市80例，塞纳-马恩省30例，伊夫林省56例，埃松省20例，上塞纳省47例，塞纳-圣丹尼省29例 ，马恩河谷省36例，在瓦兹河谷省59例。

据巴黎大区卫生局表示，大巴黎医疗机构承担的155例，因数据传输问题，尚未按照家庭住址被划分统计。另外20个确诊病例则住在巴黎大区之外的地区。

法国卫生当局昨天宣布的统计显示，全法确诊病例为2281例，死亡病例累计48例，其中新增15例。法国卫生部长所罗门昨晚向媒体表示，病毒的传播越来越活跃，扩散到越来越多地方。他还说，意大利的剧本（封城封国隔离），我们要有所准备。

总统府爱丽舍宫昨天宣布，总统马克龙将在今天3月12日晚间20点，就疫情向全国发表电视讲话。法国总统马克龙继续不戴口罩到处跑，去医院跟不戴口罩的医护人员握手会面。法国口罩和防护用品不足，各个药店都没货。到目前为止，法国政府和医学专家一致坚称，只有医护人员和病人才需要戴口罩。

法国文化部长弗兰克-李斯特已被检出阳性。法国议会至少5名议员中招。马克龙总统办公室主任帕特里克-斯特佐达Patrick Strzoda情况可疑，自己在家隔离。巴黎人报3月10日说，总统办公室主任提前在家远程办公，新冠病毒正突破围墙和栏杆，感染国家最高层。

法国企业都准备让雇员在必要时远程办公。法国“远程办公”的做法，还是被大罢工激活的：法新社说，上次全法大罢工期间，法国在家远程办公的人占比三分之一。大巴黎地区“远程办公”的人更多，占比二分之一。

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