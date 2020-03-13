卢浮宫、凡尔赛宫、埃菲尔铁塔等景点全面对外关闭

疫情严峻，巴黎三大著名景点卢浮宫、凡尔赛宫和埃菲尔铁塔13日晚分别关闭，直至新决定出台。埃菲尔铁塔于当晚21点正式关闭，几个小时前还曾考虑让游客网上购票、在现场用蓝卡购票等防疫措施，但经郑重考虑做出了关闭的决定，法国4个月的旅游业经济损失可能会高达100亿欧元。世卫组织提醒说，欧洲现已成为疫情“中心”。法国确诊病例超过3千；死亡人数升至79人。

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法国新冠病毒确诊病例已经超过3661人，死亡人数为79人，日增近800例，重症抢救者共154人。虽然疫情没有意大利和西班牙那么严重，但总统和总理讲话中再次强调，这只是疫情的开始，高峰还远未到来。在总统马克龙宣布全国幼儿园、学校停课的消息之后，总理菲利普13日中午在私营电视一台表示，全国范围禁止100人公众聚会，这比此前宣布的禁止千人聚会的防疫措施又严格了一层。而疫情严重的下莱茵省禁止50人的公众聚会。

总理表示，今后几天政府还会酌情采取更严厉的措施。巴黎景点中还有凯旋门、先贤祠等景点开门。但也会逐批放人。根据法国《20分钟》网站的报道，巴黎迪斯尼乐园从15日开始开闭。

加利福利亚迪斯尼乐园从14日开始全面关闭，直至3月底。从建园65年来，加州迪斯尼只关闭过三次。第一次是1963年肯尼迪遇刺；第二次是1994年北岭地震（ Northridge）；第三次是2001年的911恐怖袭击。

法国总统和总理在两次讲话中一直强调保持正常的公共交通。13日晚消息显示，从下个星期一开始，法国国营铁路和巴黎大众运输公司，也就是巴黎地铁考虑减少班次。周五的穆斯林祷告和周日的祈祷活动统统被取消。

卫生部长维兰13日晚表示，市政选举采取了一切应该采取的防范措施。例如，投票使用的圆珠笔每次将进行消毒；排队长队人与人之间相隔至少一米。

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