新冠病毒 法国禁止集会人数超百

鉴于境内新冠病毒的发展情况，法国总理表示禁止超过百人的集会。卫生部长说，学校停课至少将持续两周。巴黎没有暂停公交运输。

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存档图片： 法国总理菲利普 摄于 2020年3月6日 Image d'archive: Le Premier ministre français Edouard Philippe (au centre) annonce des mesures pour renforcer la lutte contre l'épidémie de virus corona, le 6 mars 2020 à Paris. © Bertrand GUAY / AFP 法新社

法国新型冠状病毒疫情仍呈发展势态，面对当前形势，继马克龙总统于12日周四晚宣布从3月16日下周一起，全法大 ̖ 中 ̖ 小学校停课等措施以后，政府总理菲利普13日周五表示，禁止所有超过一百人的集会。就此，本台法广RFI法语记者提供了法国总理在接受媒体采访时的谈话录音片段。

菲利普总理说，在共和国总统宣布的措施下，周四还有请求递交政府，提出了一些使得可以进一步减少流动的元素。所以，做出了决定，当然不是他自己一个人的决定。而是在咨询了科学委员会之后，做出了限制人数超百的集会。想法再次还是要确保让病毒发展和流行减速，在全法境内，迅速地签署法令，所说的迅速是指就是现在。菲利普总理还表示，他说的很清楚，政府的目的当然不是为了造成恐慌，是为了确保不加速，而是减缓病毒的流行。”

法国卫生部周五表示，法国学校本次停课将至少持续两周，复课的具体时间将另行通知。到目前为止，法国没有暂停公交运输，但包括lu浮宫和凡尔赛宫在内的巴黎著名旅游景点暂停对外开放。

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