法一名囚犯确诊 卫生部长提醒病患不要服用“布洛芬”（Ibuprofen）

法国生态转型和团结部国务秘书普瓦尔松（Brune Poirson）被确诊感染新冠病毒，这是继文化部长之后又一名高官中招。又有3名议员被确诊，这使得议会中有10几人被感染。根据最新统计，法国单日又增838例；共4499例；死亡人数升至91人。法国卫生部长维兰14日通过推特告诫有症状的人，不要一出现症状自行服用布洛芬（Ibuprofen）等消炎药，会加重病情。维兰表示，可以服用扑热息痛（Paracetamol）等止痛药。

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法国一名74岁的囚犯被确诊，这是法国出现的第一例监狱服刑人员新冠肺炎确诊病例。《世界报》报道说，他3月8日从南郊市镇弗雷讷（Fresnes）转往东南郊马恩河谷省（Val-de-Marne）单人牢房中。3月13日出现症状之后，立即被转往离巴黎13区唐人街不远的Kremlin-Bicêtre 医院测检，呈阳性。不幸的是他曾经与好几名“狱友”有过接触。法国司法部发言人证实了上述消息。

法国司法部长贝鲁贝（Nicole Belloubet）13日证实说，一名弗雷讷（Fresnes）监狱的护士已经确诊，但是否是74岁犯人感染的她，目前还没有查清楚。据了解，弗雷讷（Fresnes）监狱和众多法国监狱一样人满为患。弗雷讷（Fresnes）只可容纳1320名囚犯，但一共关押了2159名犯人。司法部发言人表示，他们要查清楚，这名身体虚弱的74岁囚犯放风时与那些犯人有过接触。

法国卫生部长维兰3月14日告诫有症状，特别是发烧的病人，不要乱吃药。例如像布洛芬（Ibuprofen）一类消炎药，不但不会减轻症状，反而会加重病情。几名医生提醒大家，有年轻的患者得了新冠病毒，并没有并发症，但擅自服用布洛芬（Ibuprofen）之后，大大加重的病情。

法国卫生部长维兰在推文中提醒有症状的患者，可以服用含有扑热息痛（Paracetamol）类的镇痛剂或止痛药。如果已经服用过消炎药的患者，可以到门诊医生(médecin généraliste)那里就诊。

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