法国市政选举周日起步，投票站加强卫生防疫措施

因应新冠病毒疫情，法国大中小学校，托儿所等自3月16日起关闭至少两周，但15日的市政选举首轮投票活动如期举行。图片摄于巴黎某托儿所门前。

法国市政选举3月15日展开首轮投票。尽管新冠病毒疫情快速发展日益引发民间不安，但政府在宣布关闭大中小学校等应急措施的同时，决定不更改市政选举原定投票日程，但督促各地投票站采取防疫措施，尽量避免感染可能，也希望避免选民因担心感染而不去投票。

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法国总统马克龙3月12日发表全国电视讲话时，既宣布了新的防疫措施，也宣布维持2020年市政选举原定日期安排。首轮投票活动因此将于本周日（3月15日）在全国各地启动。但在此之前，各级政府已经开始思考防疫措施。内政部3月12日也在政务网站公布3月9日传达给各级地方政府的防疫建议。

根据这项建议文件，各投票站将尽量减少排队投票现象，以便避免选民之间长时间近距离接触，投票站将在地面画出选民之间的一米隔离距离。有些投票站还会画出单程投票路线，减少彼此相逢交错的机会。投票隔离间的设置也应当能避免投票人用手触摸遮挡幕帘。

各投票站都将或者配置免费杀菌洗手液，或流动水肥皂洗手点，建议选民在投票前和投票后洗手。投票站在投票前后都将清洁打扫，所用桌板，投票隔离间以及投票箱都将清洁消毒多次。使用电子投票的站点，投票机每30分钟清洁一次。

选民如果佩戴口罩，在投票时，会被要求短暂摘掉口罩，以便核实身份。

选民最好自带钢笔或圆珠笔，但墨水必须是蓝色或黑色，并且是不可抹消墨水。

马克龙12日电视讲话之后，法国的新冠病毒防疫进入一个新的阶段，各大中小学学校自周一起全部停课，人们、尤其是70岁以上的长者也被要求尽量减少不必要的出行。维持市政选举投票的决定因此让不少人感觉政府措施前后矛盾

据法新社12日的报道，马克龙当天在发表电视讲话前，曾召集各党派领导人征求意见。有人支持延后投票，有人坚持维持原定日期。马克龙也征询了防疫专家意见，最终决定维持原定投票日程。

前总统奥朗德周五对政府的决定表示支持，认为民主永远是解决问题的办法，这是周日投票活动传达的信息。

但在疫情不断扩大的背景下，这次选举的投票率格外引人关注。总体而言，市政选举是选民比较踊跃参加的选举活动。但投票率也呈逐年下降趋势。选民今年是否会因为担心被感染，而不去投票有待关注。

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