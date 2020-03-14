法国疫情爆炸发展 全民聚焦医院救治

法国新冠肺炎疫情发展迅速，据今天官方新报，法国全境新增确诊病例800例，新添死亡病例18例，官方警告显示病毒蔓延威胁强劲。法国医院安全运转，成为抵抗疫情的聚焦。法国总统马克龙12日晚发表讲话，30多处提及团结，8处提及卫生医疗系统，显示法国医疗成为抗疫的中流砥柱。但如何保护法国医院健康运转，法国官方采取多种措施。

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法国医疗专家以及官员，批评法国总统马克龙的讲话尽管有高度，但是呼吁保护医院健康运转不够，批评指马克龙半个小时的讲话中却没有几秒钟呼吁民众避免蜂拥前往医院检测就诊，而应当拨打专设的15电话号码报告情况，等待专业人员建议处理以及感染情况紧急时，再分流至医院。

避免医院被堵占，成为法国眼前重要课题。根据本台的报道，法国官方以及医疗系统官员主张，既要保护医院健康运转，更要安抚法国民众，法国拥有先进而有效的医疗系统和医院救治水平。法国有足够的所需病床以及设备，完全没有必要慌张。

法国医院目前采取排除其它，而聚焦救治新冠肺炎重症。其它常规病治，如果没有紧急需要，皆推后到疫情结束后再行，包括外科手术等救治。

法国目前决定暂时关闭学校等单位，但没有决定是否采取意大利或美国做法，实行紧急状态法。法国官方坚持，法国并没有进入到需要第三阶段防疫措施情势。

法国防疫面临考验，明天全国举行地方市政选举。法国官方决定维持选举正常进行，但采取防疫措施。新冠肺炎情势下，选举投票率如何，也是检验法国选民对疫情的担忧状况的机会。

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