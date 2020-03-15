昨夜刚宣布紧急抗疫 今天法国人不误出门选市长

3月14日晚，法国宣布进入疫情爆发第三阶段，政府出台系列限制措施；15日，民众前往投票站参加法国市政选举第一轮投票。官方统计，此前有4770万选民登记，但疫情之下，投票率多少，很难说。

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法国政府前一夜紧急宣布从今日起关闭除了“供给生活必需品的商店”之外的所有商店，呼吁法国民众“严格限制一切非必要的出行”，但市政选举却按计划进行，这引发了来自各党派和民众的不满，人们要求推迟选举，但这一诉求最终落空。虽然各个投票站为了安抚选民，引导人们来投票，而做了不少卫生防御措施，比如呼吁选民来投票登记的时候携带个人用笔，呼吁选民不要触碰投票站的门把手，和其他人保持至少一米的距离，但法新社15日的统计显示，今天的投票率将会走低。事实上，市政选举这种和市民生活呈正相关的政治活动一般来讲投票率很高，上一次市政选举投票率达到63.5%，但本次，有三分之一的法国人认为，去投票站投票，要冒很大风险。法新社引述分析人士的观点指出，由于法国政府此前宣传的新冠病毒脆弱人群是老年人或已经有慢性病的人群，如果老年投票群体数量下降，在本次选举中受到打击的将主要是右派党。但由于政府后来又更新消息称年轻体壮的人群也是病毒攻击目标，且各大感染病例收治医院表示出现了大量重症年轻人，因此是否只有老年投票群体人数减少，尚不可知。(截至巴黎时间当天12点投票率18.38%，比上一次2014年市政选举第一轮投票少4个百分点）

单就本次选举情况来看，最令人关注的要数法国执政党共和国前进党的支持率，因为这个党派在上一次市政选举2014年的时候还没有成立，今年的支持率将会是一个民众满意度的体现。按照此前的民调，法新社表示执政党的支持率不容乐观：“在大部分城市里，执政党远非人们最喜欢的，甚至总理菲利普，都不见得能拿下他的大本营勒阿弗尔”。巴黎方面，现任左派市长伊达尔戈和右派候选人达提暂时并列民调第一，支持率25%，排第三的是前卫生部长布赞，支持率19%。法新社认为，由于上一次总统选举在很大程度上冲刷了法国传统左右党格局，本次市政选举结果很难预测。而且疫情不断加重，众多专家非常怀疑法国还能坚持到3月22日如期举行第二轮市政选举投票。

总统马克龙今天强调，“在这种时期，去投票是很重要的...继续保持做一个有尊严而自由的公民，很重要...科学家告诫我们如果和其他人保持少于1米距离的情况下呆在一起超过一刻钟，就有可能被传染，这种情况会出现在餐厅和咖啡厅，但无论如何最基本生活，例如吃饭和在遵守规则的情况下去投票，还是要继续的”。马克龙表示，自己是“法国民众健康与安全的保证人，也是国家民主生活的保证人”。

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