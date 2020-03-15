法国被指半严格措施 民众预计地铁全关

法国巴黎著名红磨坊舞厅2020年3月14日晚最后一场演出后因新冠肺炎疫情暂时关门歇业。

法国官方下令从今天凌晨零时关闭所有非民生所需场所，法国人喜聚的饭店酒肆咖啡馆在列，法国人昨天午夜前很多人享受最后自由时光。法国人理解并接受也准备遵守官方所嘱，但有人认为这只是半严格措施，地铁与公共交通也应该关闭，因为公共交通是传播细菌与病毒的重要场所。

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据雅虎新闻引述法国新闻电台消息，法国人忧喜参半聆听升格防疫措施水平的官方命令。巴黎充满咖啡馆酒肆热闹的第九区，所有的饭店等酒肆都在午夜前关门大吉。

咖啡馆老板与服务人员均早就做好了心理准备，认为关门的措施迟早会下达施行。

报道称，民众还做好了思想准备，公共交通包括地铁，不久也会关闭。

民众说，为了别人，应当避免多人聚集。

洗手，遮挡咳嗽，有病了戴口罩，很多人说，这是应该的。

该报道称，那些爱聚会请客的巴黎人，昨天夜里也最后一次稍大规模的朋友聚会，为朋友过生日等等机由。不过以后，在疫情没有消失之前这样的事情将会很少发生。

据法新社的消息说，为抑制新冠肺炎加速扩散，法国昨天大举升高防疫举措，总菲利普普宣布，从14日午夜起关闭包括商店、咖啡厅、餐厅和娱乐设施等所有非民生必需公共场所。

法国总理菲利普在记者会上宣布，「我已决定从午夜（格林威治时间23时）起关闭国内接待公众的非民生必需场所，直到进一步通知。这包括主要是咖啡厅、餐厅、电影院和迪斯可舞厅。」

此外，卫生部公卫署长沙罗蒙（Jerome Salomon）宣布，境内感染2019冠状病毒疾病不治病患过去一天增加12人，增至91人，累计确诊感染达4500例。

沙罗孟又说，法国如今处于最高层级卫生警戒，意味冠状病毒目前正猖獗地在法国境内传播。沙罗蒙指出，过去72小时期间，确诊感染人数倍增。

据菲利普表示，在先前宣布的首波防疫措施未获充分奉行后，决定祭出这些新措施。宗教场所将会维持开放，但所有礼拜等仪式必须延期。他又说，除诸如超市、药局和加油站等民生必需服务以外，商店也必须关闭。

大众运输将会持续营运，但菲力普敦促法国人「抑制行动」，避免城际旅行。

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