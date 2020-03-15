法第一轮市政选举投票创历史新低

法国2020年的市政选举是在进入疫情防控“第三阶段”特殊情况下举行的。根据不完全统计，投票率为38.77%；西北部大城市里尔的弃权率高达67%，1/3的选民参加了15日投票活动。法国总理菲利普在勒阿弗尔参选的得票率为43.60%。选后他发表讲话表示，投票率低表明法国民众对新冠病毒疫情的担忧越来越强。法国《星期日日报》15日晚报道说，法国政府准备对巴黎大区和东部地区实施全面封城等更严厉的防疫措施。

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法国总理菲利普还表示，他感谢市政对此次地方选举做出的努力，赞扬了民众的责任感。第一轮选举投票正式结果还没有出来，反对党派-绿党、极右派、极左派领导人都要求政府延迟第二轮市政选举。法国医学界也提醒说，按照疫情蔓延的速度，3月22日举行第二轮选举是冒险的行为。

法国总理和卫生部长15日表示，他们将于周一和周二召集各党派人士和医学专家商讨是否可以维持第二轮的选举。面对法国有可能在下周二左右封城的传言，法国卫生部长表示，如果有全面封城的消息，他不可能不知道。

在等待第一轮选举结果出笼的同时，法国卫生局宣布说，15日一天增加了923个新确诊病例，这是日增病例最多的一天。确诊病例总人数为5423，死亡人数增至127人。

法国欧洲生态绿党、前总统候选人雅尼克.亚多（Yannick JADOT)15日公开要求政府延迟第二轮选举；极右党派“国民联盟”领军人玛丽-勒庞表示，不可能再举行第二轮选举。她公开要求政府立即关闭边界、实施全面封城措施。玛丽-勒庞表示，现政府一直在做出自相矛盾的决定。疫情如火，我们在和时间赛跑，不容得颠来倒去的决定。争取的每一分钟和每一个小时就是挽救生命的宝贵时间。

根据不完全统计，巴黎大区市政选举投票率33.94%，比2014年的43.18%少了10个百分点。巴黎市长三名女性候选人之一、现任市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）领先，得票率为30.2%；前司法部长达迪(Rachida Dati)22%；被临阵换将的共和国前进党(LREM)候选人、前卫生部长布赞(Agnès Buzyn)得票率没有过20%，为17.6%。

现任巴黎市长伊达尔戈在第一例选举领先的情况下发表讲话说，不论在什么艰难的时刻，巴黎市民总是表现得最突出。她号召民众在严峻的时刻不要分裂，万众一心战胜疫情。

东北部上、下莱茵省和瓦兹等疫情严重的地区，投票率都创了新低。法国13个大区中6个区长、反对派和医学界人士再次呼吁现政府不要再举行第二轮投票。

法国国民议会共和党团主席雅克布（Christian Jacob）被确诊感染新冠病毒。

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