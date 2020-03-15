新冠病毒 法国当前优先重症患者

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法国昨晚宣布进入抗疫的第三阶段，巴黎的一名医生在接受本台法语记者采访时指出，一些遭感染者对此病毒没有反应，现在优先重症患者。
面对新型冠状病毒在发展，法国政府昨天周六晚（2020年3月14日）宣布了进入对抗疫情的第三阶段。就此，法国巴黎大区的一名医生Dr. GIANOTTI在接受本台法广RFI法语记者Alexis采访时解释说，在这一阶段，重症患者优先。
Enrobé_Nicolas_15.03.2020_jour FRANCE _Enrobé SHIEH 20200315 Desk 1 C04 France Son Dr GIANOTTI au micro de RFI français Alexis
“当病毒进入了到处传播的阶段，那具体是什么东西就已不再重要。考虑重点不再是病人的具体情况，诊断的意义不再。重要的是配合医院抢救重症患者，其他人请安静地呆在家中，那些都是流感。也没有必要做检测了。只是在医院，对那些病情严重的患者，需要了解具体情况的病人，否者没有必要。不论是得了重度流感，还是重度新型冠状病毒，都是同样治疗措施和护理。需要明白，目前所知的是80%，甚至是85%的病人反应温和。15%的反应严重，死亡率很低。但有一倍的人感染了新型冠状病毒，却没有任何症状，所以需要明白的是这种病，总的来说并非恶毒的不得了，至少目前还是如此。”
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