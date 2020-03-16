今晚管控将收紧巴黎人扫荡意面 法政府强调食物充分

3月16日，法国农业部长呼吁法国民众不要因为疫情恐慌而扫荡超市里的意大利面与面粉，他承诺，法国有充足的食物供应。

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3月14日晚，法国政府宣布为了抗击新冠病毒，关闭“非生活必需”的商铺，仅保留超市，食品店，和药店开放，并要求人们限制“非必需的出行”。但15日，天气晴好，法国人不顾政府要求在家躲避病毒的命令，纷纷出来聚众晒太阳，没有咖啡馆和餐厅可以去的他们，在各大花园，公园，甚至河畔，或三三两两，或集体出行，并没按照政府的要求，保持一米的距离。这令法国医疗界人士，政府人士甚至媒体感到迷惑，纷纷发问表示不解和担忧，并紧急呼吁“还没清醒过来的民众赶紧停止这种危险且不负责任的行为”。

由于目前政府的命令尚无强制性，大量民众心态松散，无谓。这引发法国民众对全面封城，按照意大利方式严格管理民众出行，配套相应惩罚措施的呼吁；不少人认为，马克龙在本周的讲话，极有可能将涉及更严格的执行方式，确保法国民众遵守健康规则。

除了不遵守规定，限制出行和社交活动，法国民众还出现了超市抢购和囤货风潮，各大媒体报道的抢购对象是卫生纸和意大利面，社交网络上和日常生活中，也的确出现此类现象。对此，超市呼吁文明购物，不要超量购买，同时安抚称货品供应充足，无需抢购，避免加重恐慌，造成不必要的部分商品紧张假象。

3月16日，法国农业部长迪迪埃-继尧姆呼吁法国人不要“过分囤货，横扫超市货架”，不要“一买就买5公斤面粉，10升食用油，或者20升洗衣粉”。因为“面对新冠疫情，法国没有食品短缺”。继尧姆承认，“部分商品的确也许不总是供应平衡，如果你们想要买意大利面，也许你们找不到你们想要的意大利面品牌或者理想的面条种类，但的确，法国没有食物短缺，民众可以放心”。他还表示，必要情况下，食品供应单位可以“集中精力生产部分产品”，但“现在还太早”。

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