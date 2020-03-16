受武汉疫情打击 法国三大工厂宣布停产

法国工业受新冠病毒疫情打击严重受挫。雷诺、标志雪铁龙和米其林轮胎等大厂从周二起将陆续关闭，停产时间暂时定在至少一个星期，但疫情持续有可能会延长。有的工厂关闭时间已经定在4月22日。如何补偿部分失业的员工还在讨论之中。标志雪铁龙集团(PSA)16日在一份公报中表示，全法汽车组装厂将陆续关闭；5万1千名职工将享有部分失业的工资补贴。集团还在考虑酌情关闭全欧洲的分厂。

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标志雪铁龙集团在一份公报中表示，由于疫情，汽车市场需求大幅下降、供应链中断后很多零件缺乏，我们决定采取应有的防疫措施，保护职工的生命安全。

标志雪铁龙集团分厂米卢斯(Mulhouse) 16日13点已经停产。雷诺在法国的汽车制造厂于周一或周二正式停产。12个分厂将有1万8千名职工被迫“部分失业”。法国总工会(CGT)代表加什(Fabien Gâche)告诉法国国内新闻电台记者说，政府有关部分失业补偿细节还没有出台。职工都是被迫停工的，工会组织要求停工期间，职工的工资待遇不会减少。

米其林轮胎厂将关闭法国、意大利和西班牙所有工厂，目前的决定是关闭一个星期。是否会延长还要看疫情是否会更加严重。法、意、西三国中，米其林轮胎厂共雇佣了2万名工人。法国14个分厂有近万名职工。只有里波尔多不远的巴森斯(Bassens)研发厂将继续开工。

空中客车“工人力量”工会组织要求领导层重视这场疫情的严峻性，立即隔离还在生产的职工。西北部总厂有2万5千人。

法国东北部疫情严重的洛林地区的巴卡拉（Baccarat）工厂是制作水晶灯的老牌厂子。疫情不饶人，厂方16日决定停产，一直到4月26日。520名职工部分失业后不知是否可以享受政府的工资补贴待遇。

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