德国单方面设边境限制 马克龙生气 4巨头会议协调抗疫

新冠肺炎疫情下，德国单方面宣布今天起对法国奥地利瑞士和卢森堡和丹麦等国实行边界人员封锁，成为摧毁欧洲联盟数十年建设所达成的边境开放最新一颗炸弹。德国与法国被认为是欧洲建设双火车头。法国总统马克龙今天公开表达不满，谴责没有协调，甚至没有通报，德国单方面启动对法国封关。与此同时，葡萄牙也宣布将对邻国西班牙实行边境关闭，相比之下，葡萄牙疫情目前比西班牙稍缓。

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据路透社今天报道说，法国总统马克龙今天与德国总理默克尔通话，讨论德国与法国边境封关事件。稍后，欧洲联盟理事会主席米歇尔，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩 冯德莱恩与马克龙以及默克尔共同开会，讨论协同采取应对疫情政策，包括边境封关的协调。

根据法国总统府的消息，四巨头对防堵疫情措施达成一致。法国总统马克龙预告将采取更为严格的防疫措施，包括边境政策。法国总统府没有就马克龙与默克尔会谈细节做过多透露与解释。但分析认为，此次4人会议补作了德国单方面封关引发的不快消弭工作。

据路透社说，法国总统马克龙今天上午电话会议上公开批评欧盟一些国家就边境措施采取单方面决定，而没有协调。

法国总统马克龙要求欧盟尽快采取协调的，共同的措施，更为严格，更为迅速，更为有效的防疫政策。

欧洲联盟成员国自新冠肺炎疫情发生以来，已经有多国采取边境限制措施。德国是在昨天报告于今天生效关闭同法国，奥地利以及瑞士边境。据法新社今天报道，德国以防堵疫情为理由恢复对法奥等国边境管制。自16日上午起将恢复对法国、奥地利、瑞士、卢森堡和丹麦的边境管制措施。

但德国说，货运和跨境通勤民众不在此限。

德国公民和持有居留证的民众也可返国。

该报道说，为遏止新冠肺炎疫情扩散，葡萄牙总理科斯塔（Antonio Costa）今天表示，葡国将对游客关闭与西班牙接壤的边界，为期至少一个月。

不过，科斯塔是在与西班牙总理桑切斯（Pedro Sanchez）进行视讯会议后在记者会上表示，这项措施准许货运和民众为了工作跨越边界，但不得进行休闲旅游。

他表示，「接下来几个月葡西两国间将没有观光活动」。

柯斯塔说，这项旅行限制将适用于陆地和空中边境，葡西两国内政部长明天敲定细节后将立即生效。旅行限制至少将持续到复活节。

法新社说，西班牙目前有超过7700起2019冠状病毒疾病确诊病例、288人死亡，是欧洲地区疫情第2严重的国家，仅次于意大利。

国土面积仅西班牙1/5大小的葡萄牙目前仅通报245 起确诊，但「疑似」病例超过2200例。

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