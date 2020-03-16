新冠肺炎阴影升温 法国市政选举后吵翻天

法国经历新冠肺炎疫情加重与市政选举引发争吵暴风雨。尽管法国政府下令关闭全国非生活急需商业服务部门，以阻挡新冠肺炎病毒传播，但翌日维持市政选举投票，全国各界对此批评声音升高。刚刚过去的周末，法国大部分地区天气罕有晴朗阳光，法国人一如往常草地上懒散晒太阳，以及公共交通也如常拥挤的照片，不仅吓坏了亚洲国家，也引起法国人自己批评。

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法国政府检讨推出来的第一波第三阶段防疫措施是否被民众认真接受遵守，酝酿推出新一波更为严格的防疫措施。根据法国官方，法国民众应当重视新冠肺炎病毒传染的危险，不仅避免聚会，而且应当避免人群拥挤，两个人之间行走，等待应当间隔一米之遥。法国卫生部门官员今天早上说，法国民众一定要重视基本防疫措施。

法国总统马克龙，总理菲利普以及卫生部长和卫生防疫系统官员，会同专家，今天继续开会，研讨升级全国特别是巴黎等地防疫措施。根据消息，法国将出台新的隔离措施，推出民众简单检测措施，包括入口处硬性要求洗手，测量温度等等。巴黎封城的信息满天飞，但何种程度，如何执行，没有官方消息证实。

民众对新冠肺炎疫情的态度，刚刚过去的周末据观察发生根本变化。更多的民众支持严格防疫措施，并且对无视疫情泛滥的做法，提出批评。民众对戴口罩开始更多接受。

舆情变化，导致法国政治层面矛盾涌起。法国有在野党批评总统及政府坚持举办市政选举投票。马克龙总统在外省投票没有口罩之类的防疫展现引发批评。尽管坚持举行市政选举如期投票，得到全体政党及政治组织一致同意，但是，因投票在关闭所有咖啡馆，酒店，饭店，剧院影院第二天，还是被批评违背逻辑与防疫原则。要求取消第二轮投票的呼声升高。原本支持市政选举如期举行的法国参议院共和党人主席拉赫谢，也改变立场，变为坚决支持延后举行第二轮选举投票。

一些反对党要求与总统召开紧急会议，商讨选举事宜。

昨天举行的法国市政选举，再创投票弃权率新高，新的统计报告百分之56的选民弃权。据评论，原本市政选举的投票率一般高于全国选举。昨天的选举，显示执政的马克龙政党共和国前进党与极右党斩获领先。极右政党领袖玛丽莲勒庞要求根本取消第二轮选举，而以第一轮选举结果决定输赢。

延后选举，取消投票，甚至用第一轮投票结果定选情，在法国近代历史上史无前例，也有为宪法。如何定夺，新冠肺炎疫情下，法国当局千头万绪。

法国疫情升高将全体法国人拉进了疫情现实。今天开始，法国学校全数关门。尽管民众称赞学校等关门，可是关门后学生隔离在家，除了远距离继续教学问题，家长如何陪同管理，引起全国性的忧虑。

不过，尽管政府出台措施，从行政与财政上补贴帮助，但是最为忧心的是，妥善解决医疗系统人员家长的负担。解放医疗系统人员于担忧，是保证法国医疗系统救治疫情重要环节。

至此，法国疫情防治，仍然聚焦保证医疗系统包括各医院的正常健康运转，防止造成堵塞医院救治，引爆医疗系统的救治系统。

据最新报告，法国新冠肺炎疫情已经有5423例确诊，累计127死亡病例。过去的24小时，法国全国记录了900例新增确诊，以及36个死亡病例。

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