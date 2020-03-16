法国将出动10万名警力 唯一要求“守在家里”

法国总统马克龙3月16日宣布全法本土和海外省及领地15天内限行；所有人按要求宅在家里。擅自在外聚会、搞家庭集会的行动将会受罚。马克龙表示，和平年代法国从未经历过如此严峻的危机。他希望民众不要慌乱、不要轻信谣言、齐心合力打胜这场“战疫”。法国总统特别提及在海外旅游的公民，可以联系当地的大使馆、领事馆。如有困难，政府将派专机接回在外的法国公民。第二轮市政选举推迟、正在审核的改革退休改革延期。医院和城市自由职业医生从17日起可以前往药房领取医用口罩。内政部长表示，政府将出动10万名宪兵队和警力在固定和移动检查点，唯一的要求是“守在家里”。

广告 继续浏览后续

法国疫情仍在加重。3月16日一天，确诊病例高达1210人，总数为6633人。死亡人数升至148人；重症400人。国防部表示，陆军部将动用其资源增援抗疫行动。

在关闭幼儿园、学校、不必要商业和禁止百人聚会等等防疫措施之后，法国总统16日咨询了国民议会、参议院议长、前总统萨科齐、奥朗德之后，做出推迟市政选举第二轮投票的决定。正在审核的改革、例如退休体制改革将推后。

马克龙总统重复了四次：“我们处于战争之中”。总统表示，几天前，有些人还觉得和疫情作斗争是一种假设。而今我们面对的无形、看不见摸不着的敌人就在我们眼前。只有万众一心、保持冷静才能战胜病毒。法国总统表示，历史上，法国民众在多少次危机中战了起来，只要大家有信心，没有克服不了的困难。

法国总统马克龙在晚间20点的全国讲话中还表示，为此，我们要把人与人的接触减少到极限，只有这样才能缓解医院的压力、才能挽救更多的生命。被他称之为“白衣英雄”的医护人员战斗在前线。法国总统保证从周二开始向25个疫情严重的省份发放医用口罩。医院和城市门诊医生以及上门护士可以前往药房领取医用口罩。从18日开始，再向全法地区医护人员增发医用口罩。

法国总统还宣布在几天后，将在阿尔萨斯设立陆军现役医院。法国总统保证在特殊时期，国家不会让任何人毫无生活来源。他会动员地方政府和协会力量帮助陷入生活困境的无助者。

至于被迫停工的大、小企业，特别是断了生活来源的家庭企业，政府将以延缓税款、延长银行贷款期限、暂时不交店面租金、电费、水费等扶助措施，帮助企业度过难关。

法国总统马克龙还宣布，从明天开始将为护理人员提供旅馆、出租，方便医护救助，费用全部由国家来承担。巴黎市政府还为护理人员提供了免费看护孩子的场所。

法国总统要求所有企业必需设法安排员工采取远程办公（télétravail），减少职工间的接触。

马克龙强调说，就在15日还有很多法国人聚在一起。他们所不知的是，没有保护好自己的同时，也没有保护你的家人和亲朋好友。而为了不失去心爱的人，最好的办法就是减少接触。只有减少接触才能放缓病毒蔓延的速度、才能减轻救护人员的压力。

法国总统敦促大家要为自己的亲人着想、要保护好弱者。为此，一定要终止公园聚会、家庭团聚等活动，违者将受到处罚。

总统表示，宅家可以看看书。他说，公民责任感和全民一心是战胜病毒的有力武器。大家可以通过其他形式保持联系、开创新的团结友爱方式。

法国总统表示，轻信虚假信息、轻信半瓶子醋专家的胡言、慌里慌张都是我们的绊脚石。而在前所未有的健康危机面前，坚守防疫规定、给无助的人、弱者、孤寡老人提供帮助，这是度过难关的办法。法国总统表示，我们现在不知道危机将持续多长时间，但我们会一如既往地向大家说实情、讲真话。他最后表示，作为公民或一名爱国者，我们都要为这次放慢的生活做出牺牲。没有什么人可以享受特殊；不慌张、不乱阵脚，我们就会胜利。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅