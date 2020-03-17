《巴黎人报》：真的没有办法只能挑选重症患者

《巴黎人报》3月17日的一篇报道说，法国东北部疫情重灾区米卢斯(Mulhouse)医院和巴黎几大家医院已经开始选择救治有希望存活的患者。这些接受采访的医生都不愿意透露自己的真实姓名。一个化名戴勒菲娜(Delphine)和护士告诉《巴黎人报》记者前几天他们医院就放弃抢救一名70岁重症患者，因他有很多其他的病症。护士告诉记者，医生做出痛苦选择是因为，就是抢救好几个星期也无法让这名重症患者活过来。

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戴勒菲娜(Delphine)告诉记者，我们很多情况下面对的就是这种痛苦的选择。真如同战争年代一样，不可能救治所有的病人。她还表示，我内心太痛苦了。这种选择简直就是撕心裂肺，因为我们的工作是治病救人，不是选择就谁或者不救谁。

巴黎一名化名菲利普的医生告诉《巴黎人报》记者，现在上了70岁的重症病人很难有机会得到救治，因为我们没有那么多的呼吸机。当我们面对一个40岁中年男子和一个70岁有并发症的老人时，我们不得不选择。

菲利普告诉记者，不是我们想这么做，而是没有足够的呼吸机。如果呼吸机充足的话，我们可以想办法救治更多的患者。菲利普痛惜地说，70岁不算老，我们怎么就不能救活他呢？！

巴黎最著名的皮提耶-萨尔佩特里尔医院 (Pitié-Salpêtrière)主治医生孔斯坦厅(Jean-Michel Constantin)不信邪。他告诉记者，我们不能走到这一步，我们要想办法。现在我还不知道想什么办法，但是我坚信办法是会有的。

孔斯坦厅说，大家呆在家里，勤洗手，不要乱跑，这就是对我们最大的帮助。他还对记者表示，法国上下在做最大的努力，不要陷入意大利目前的状况。

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