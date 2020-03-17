新冠病毒：法国将大幅减少陆空交通的运输量

法国交通部长让·巴蒂斯特·杰巴里（Jean-Baptiste Djebbari）周二宣布：政府计划大幅度减少陆空交通的运输量，但会维持城镇内短距离基本服务，以便减缓新冠病毒在境内的传播。

广告 继续浏览后续

路透社报道称，交通部长在LCI电视台上说：就空中运输而言，计划将取消法航约80％的航班，而且此一措施“将持续数周，即一个半月到两个月。”

他解释说：“接下来几天的航班基本上将是遣返航班”；他续道：铁路方面，这一周的流量“大约有50％（...）下周则在30％至40％之间”。

他并强调说：“我们将大幅削减长距离的运输，因为绝对不允许病毒继续蔓延。”

在限制出门的防疫措施今天中午生效之前，尽管有很多法国人曾试图外出，甚至逃出，其实当局已开始减少火车班次了。让-巴蒂斯特·杰巴里（Jean-Baptiste Djebbari）在LCI上说：政府会阻止这种现象发生。

他补充说，在地方层级，对于需要上班或去医院的民众，即使维持最低限的交通服务如果将维持最低限度的服务，但未来几天公交服务仍会逐步减少，即公共汽车，地铁，RER和TER系统。

政府还将发布法令，详细说明相关的防疫措施，特别是指每天对设备进行消毒的义务，以及使用者的安全距离。

另外，针对目前滞留在海外的法国公民，交通部长承诺政府将从确保遣送他们回国。

此前，法国总统马克龙在晚间20点的全国讲话中还表示，为此，我们要把人与人的接触减少到极限，只有这样才能缓解医院的压力、才能挽救更多的生命。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅