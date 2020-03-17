法全面封锁后 如何做才能躲过罚单？

法国总统马克龙16日宣布全法第二天午间开始至少15天内实施全面封锁后，平日熙熙攘攘的各大城市街道从午间后开始稀稀落落。内政部长表示，从18日开始，不填写表格擅自外出的公民将被罚款。罚单从38欧元起，最倒霉的会被罚135欧。法国全天候电视台记者报道说，被要求关闭的商业，如果违规将被罚135欧元。家中没有打印机，无法下载后填写内政部网站下载表格的民众，用手抄写也可以。但出门时必须随身带上表格和自己的身份证。

广告 继续浏览后续

在至少15天的全国“隔离”中，填写什么表格才能出门儿呢？从17日深夜起，人们从内政部网站可以下载实施出行禁令时的“出行证明”(Attestation de déplacement dérogatoire)。填写出行证明需注明自己的姓氏、出生年月和家庭地址。允许出门的五项规定分别是：

- 企业没有批准“远程工作”(Télétravail)许可，必须前往办公地上班的职工；

- 出门采购生活必需品，但必须就近。如果自己喜欢最好的咖啡擅自坐地铁“出远门”恐怕会吃一张罚单；

- 外出看病；绝大部分情况是急诊。专科医生已经接到通知，统统停诊，除紧急情况外；

- 送孩子去家庭幼儿园、跨城市去接送单亲家庭的孩子、上门帮助年长者、或给无法出门的老人送食品；

- 医生证明必须前往室外锻炼身体的慢性病患者。但必须是独自一人出门，不得结伴儿。

出门采购生活必需品也不得是两个人，必须是独自一人。在上述五种情况下需要外出的人画勾选择、注明自己居住的城市、写上日期、最后签上自己的大名即可。

法国内政部长和警察局局长17日接受法国电视台记者采访时表示，他们刻意在全面封锁的当天下午采取口头警告的办法，不予罚款，让大家有一个适应的过程。但从3月18日开始，就要严格遵守“呆子家里、不得出门”的严格规定。法国内政部长说，法国目前采取的是欧洲最严厉的“封锁”措施。

有的网民问，我的车检过期了。如果我需要外出车检会受罚吗？记者回答说，目前不知道车检是否有营业的允许。从这里例子中，我们也可以看出，全面封锁刚刚开始，规定的细节不详细。

3月17日当天下午，巴黎警察局在巴黎20个区域，出动了150个抽查点，核实外出的行人和司机有什么理由不呆在家里。法国东北部城市上莱茵省科尔马（Colmar）急诊科主治医生告诉法国记者，政府下死命令后，一些法国人总会耍小聪明，喜欢钻空子。他提醒民众，千万不要拿自己的性命开玩笑，这次袭来的病毒传染性特别强，大家不要掉以轻心。医院主治医生还告诉大家，只有人与人之间不再密集接触，才可以掌控住局面，否则医院就会垮掉。

法国疫情不容乐观

3月17日一天，法国新增了1097例确诊病例，总数为7730例；死亡人数控制在175人，住院者为2579人。但重症已经升至699人，疫情不容乐观。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅