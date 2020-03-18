氯喹治疗新冠病毒 马赛科研团队24例临床测试初见成效

抗击新冠疫情，全球的医疗科研界正在展开一场同时间的赛跑。美国西雅图本周一进行了首个冠状病毒疫苗人体试验，中国政府也刚刚批准进行新冠病毒疫苗的临床试验；在法国，马赛的一个科研团队用氯喹治疗24例新冠肺炎患者的临床试验初见成效，法国政府发言人恩迪亚耶周一宣布，该测试结果“很具鼓舞”，卫生部希望扩大这一临床试验，在更多的患者中使用。

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法国赛诺菲制药公司周二表示，已做好准备将向政府提供数百万剂氯喹抗疟药普拉克尼尔（Plaquenil），可能用于30万患者的治疗。

抗疟疾药氯喹已有几十年应用历史

氯喹是一种抗疟疾的廉价药物，已有数十年临床应用历史，市场最多以Nivaquine或Plaquenil药名销售。

主持氯喹治疗新馆肺炎的马赛大学医院研究所教授迪迪埃·拉乌尔特周一表示，测试显示氯喹抗新冠病毒的效果惊人，四分之三的患者用药六天内显示病毒消失。

该研究所主任在一段视频中说，共有24新冠病毒确诊患者服用了Plaquenil，六天后，只有25％的人仍携带该病毒，而没有服该药的患者90％仍然携带病毒。

在中国首次进行的测试

恩迪亚耶表示，新的临床试验“将有拉乌尔特教授的独立研究团队进行”，她也强调现阶段对于这种药物的疗效“我们没有科学证据”。拉乌尔特教授表示，在他们测试之前，他们看到了《生物科学趋势》杂志上有关中国政府2月17日的报告，提及在十家中国医院约100名患者的测试，显示氯喹对抗新冠病毒治疗效果"鼓舞人心"。

专家呼吁慎用警惕严重的副作用

但一些专家呼吁在未进行进一步研究下谨慎使用氯喹，因为其副作用可能很严重，尤其是在过量服用过量时。通常不建议65岁以上的人群使用。

France24报道援引Europe1指，不少患者已经开始急于前往药房购买氯喹，巴黎Pitié-Salpêtrière医院肾科病理学者德雷（Gilbert Deray）表示，这样做是无用而危险的。他警告必须非常小心，因为氯喹会产生很多副作用，尤其是会导致视网膜受损，不可逆视力丧失，同时氯喹还可能导致造成心脏骤停的节律紊乱。

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