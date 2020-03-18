法国限购扑热息痛 多数法国人同意在家隔离

法国斯特拉斯堡（东部）封城隔离后的空旷的街道2020年3月18日

法国疫情局势严峻，全法国从3月17日中午12点开始封国隔离，以减少武汉肺炎（Covid-19）病毒大扩散。这个严厉措施今天进入第2天，一项最新民调显示，93%的法国人同意居家隔离。同时法国卫生当局限购扑热息痛药类，以保障有症状的人用药…

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据法国全天新闻电视台 BFM-TV今天上午发布的民调结果显示，93% 的法国人同意在家隔离，被限制出行。今天早晨巴黎街头人烟稀少，路上交通量大减，车辆行驶顺畅，公交车照常运作，车内几乎没人。

法国内政部长卡斯塔纳宣布，封锁期间，所有人出门必须拿出需要出门的理由。内政部在网上公布必须出行的证明文件，民众可自行下载，填写自己的名称，出生年月，家庭住址，出门是由，包括上班，购买生活必须品，看病，照顾年老或年幼家人，个人短时间锻炼（严禁集体锻炼活动）。法国出动大批警员在上街核查，如果违约，可遭38-175欧元罚款。

此外，法国卫生局还限制药店出售“扑热息痛”类药物，暂停网上售药，以保障货源充足，确保有症状的感染者使用。卫生局规定，“扑热息痛”药类（非处方药），在药店每人每天限购1盒，有医生处方的，每人每天可购买两盒。

法国卫生部长杰罗姆-所罗门昨晚宣布，目前已测出7730例阳性，也就是说，在24小时内，阳性病例突然猛增1000例，死亡增加27例，累计死亡达到175例。他在强调避免接触的重要性时警告大家：大家身上都有可能携带病毒。

同时，欧盟昨天3月17日宣布，各成员国达成共识，为抵抗疫情，全欧盟关闭边界，限制外部人员进入，但允许货物同行，将为货物开辟便捷通道。欧盟的封关期限暂为30天。之前早有波兰开始封关。

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