法国确诊近万人 国会就卫生紧急状态法投票

法国病例突然暴增，被确诊感染者近万。法国国会今明两天就政府提出的国家卫生紧急状态法投票。法国3月19日进入封国隔离第三天，继续与看不见的病毒作战。

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法国官方昨天已确诊病例为9176例，死亡264例，而且患者出现年轻化趋势。今天早晨巴黎街头继续人烟稀少，但公路上的车辆比昨天增多。政府下令国民居家隔离以来，10万警察并没有立即对出街行人和车辆进行严格盘查，原因之一可能是因为警察防护装备不足。昨天有警方人士向媒体表示，警方口罩不足。他看到有警员不带口罩跟聚集的人交涉，感到很不安全。不过，今天已经有警员戴口罩在街上盘查行人。

面对前所未有的疫情危机，法国国会今明两天（3月19-20日）就政府在周三设立的国家“卫生紧急状态法”投票。这个法案在国会通过后，将以政令形式宣布。参众两院将在紧急状态期间实时被通报政府所采取的一切措施。这个紧急卫生状态法中包括一系列支撑经济的紧急措施。

此外，法国卫生当局表示，原定居家隔离15天的计划很可能需要延长，延长到30天。法国公共卫生署负责人Genevieve-Chene表示，要在大家隔离2-4个星期之间，才能看出这次疫情的力道走势。

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