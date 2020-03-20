死亡病例猛增 法国强化隔离 尼斯宵禁 巴黎封闭战神广场河畔大道

法国24小时死亡病例猛增21%，累计死亡450人，确诊病例从10995人升至12612人。其中5226人住院治疗，1297人重症，正在抢救。面对这一严峻局面，法国政府决定周末起强化检查流动人口，以防疫情进一步蔓延。

广告 继续浏览后续

法国总统马克龙周四批评若干法国人不严格遵守禁令，仍然成群去公园海滩散步，星期五，为预防大批法国人趁着周末去乡下度假，法国政府宣布周末将在火车站、机场采取更加严格的检查措施。

法国当局宣布，将在所有火车站、飞机场实施严厉检查。当局警告，周末度假并不在政府星期二颁布的禁令中规定的可以免除惩罚之列。法国内政部长卡斯塔內表示，为防止疫情进一步蔓延，人们只可以在规定条件下，在附近进行短暂的散步、跑步、采购、看医生、以及出于家庭原因必须出门等等。

内政部长表示，政府并未进一步强化封城措施，政府的目的只是落实已有的措施。法国交通部长则表示：“我们不希望看到上个周末出现的人群迁徙的场面”。当局已经同法国全国铁路公司达成协定，周四下午开始，冻结长途旅行订票。

内政部长对尼斯市长决定即日起实施宵禁表示赞赏。

关闭巴黎河畔大道 荣军院广场 战神广场

为严格落实封城措施，法国当局出动十万警察和宪兵检查行人和游客。卡斯塔內还表示，他希望所有市长动用手中权力，动员市政警力，对所有可能构成违反隔离措施的地方和人群进行检查。

在巴黎，警方与巴黎市长已协商同意，禁止在环塞纳河公路举行任何集会或者散步活动，荣军院前面的大广场，埃菲尔铁塔前面的战神广场统统关闭。

巴黎警署还呼吁民众发扬公民精神，遵守封城规定。法国目前尚未打算实施全国宵禁，关于是否延长封城暂时也无定论。

尼斯实施宵禁

法国南方名城尼斯周五宣布，即日起直至未来数日，为应对新冠病毒蔓延，将在全城实施宵禁。根据尼斯市长埃斯特罗斯签署的市政命令，尼斯从周五晚间八时起，动员最大警力，实施全城宵禁。埃斯特罗斯市长表示，八时以后，所有商店和药房都已关闭，除非政府封城禁令规定中允许出行的特殊人员，包括医护人员、社会救助人员等，其他人一概不再需要外出。

确诊感染的埃斯特罗斯市长表示，一定不要轻视正在肆虐的新冠疫情。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅