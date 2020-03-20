法国三名医生状告总理和前卫生部长早期抗疫不力酿灾

法国疫情继续恶化，政府要求民众更严格执行隔离措施，但法国政府之前不作为，没有任何战略储备的佛系抗疫手法依然是民众不满的焦点之一，已经有医生对政府在疫情初期不作为提出法律诉讼。

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尤其是前卫生部长布辛（Agnès Buzyn）在本周二出版的世界报采访中爆料，她从一月开始就多次就中国当时的肺炎疫情向法国最高层“吹哨，但没有引起重视，她说自己在二月初含泪离开了卫生部，替因视频丑闻而被迫退出的格里沃 （Benjamin Grivaux） 出征巴黎市长竞选。但一轮选举成绩黯然，排名第三，无望当选。

布辛在<< 世界报 >>采访中说，她知道海啸即将到来，1月30号就警告总理菲利普市政选举可能难以如期举行，她说，我们本应该停止这一切，停止这场假面舞会。

布辛的爆料犹如丢下一颗炸弹，在法国引发轩然大波，加大民众对政府的处理危机的能力的质疑。据法国多家媒体报道，三名医生已经向法国共和国司法法院提交一份申诉状，这三位医生是一个刚刚成立不久的医护人员组织C19的代表，其律师表示，被告是总理菲利普和前卫生部长布辛，告他们没有及时采取措施阻止新冠肺炎疫情的大流行。之所以向共和国司法法院提交申诉，是因为这是唯一可以审理在职政府内阁成员的司法机构。律师还表示，医生们认为菲利普和布辛早已意识到灾难而且完全有采取措施的能力，但他们选择了不执行。如果罪名成立，被告可面临监禁两年和30,000欧元的罚金。

医生们的申诉也依据了布辛本人接受世界报采访中的说辞。她指出，自己在一月份就曾将新冠病毒引发的传染病严重性告知了总理本人，而且警告市政选举无法如期举行。据此，C19 协会的医生们认为总理菲利普和医生出身的布辛部长主动放弃了采取措施来应对可能会对个人安全造成威胁的自然灾害，也就是学名为COVID－１９的大流行病。

根据法新社看到的这份申诉书，原告医生指出，政府从３月１３号开始采取措施，最后才要去所有民众居家隔离。而如果更早些采取措施，那么毫无疑问，将有可能通过减少被感染的人数来遏制流行病。他们尤其对疫情重病灶之一瓦兹省除了关闭学校之外，没有采取其他任何特殊措施感到遗憾。

实际上，在布辛爆料出台当天，总理菲利普在接受电视二台晚间八点新闻节目中并没有否认布赞的说辞，但他为自己辩解道，如果他不重视这场公卫事件，他就不会于一月份就召开会议，采取重要决定。他说，几个月前，有人说“你们做得太多“或者”做得不够“，几个月后，也有人会说‘你们应该那样做”，他声称，这些争仪，我了解，我也承担责任。

报道指出，周三，法国预算部长达曼宁表示，二月份，政府并不能预知新冠疫情会让法国陷入今天的处境，他再次确认所有政府采取的决定的依据都是科学家的选择。

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