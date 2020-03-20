法国急缺口罩 舆论要求成立调查委员会调查原因

法国疫情严重，确诊感染者突破一万人。各界急缺口罩，其中一线医护人员“口罩荒”更是迫在眉睫，消毒液等其他防护用品也不够用。医界有声音呼吁调查口罩缺乏的原因。法国多家纺织企业开始转型生产口罩。

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据法新社今天报道说，法国政府表示，3天以来，政府已向药店和医院提供了3000万只口罩。并称，目前还有1亿个口罩库存。

然而，在今天的早间新闻中，法国医疗界，警察界，货运界纷纷发出口罩告急的呼声，要求当局立即提供口罩和消毒液。

斯特拉斯堡一个医生联合会的负责人今早在法国古典音乐台新闻中表示，当年萨科齐的卫生部长巴士罗女士曾为禽流感疫情储备了7亿只口罩，现在大家却没有口罩用。

另一位医界人士表示，算上最近中国援助的100万只和法国军方提供的500万只口罩，无法解决3百万医护人员的口罩慌问题。还有人呼吁成立调查委员会，调查法国急缺口罩的原因。

昨晚在法国全天新闻电视台BFMTV的疫情特别节目中，一位受访的医界人士批评法国政府对疫情准备不足，他说，医护人员严重缺乏口罩。在这方面，法国到像个不发达国家。

法新社说，法国多个纺织厂转型生产口罩，“口罩荒”几个星期后有望缓解。不过这些企业生产的口罩不见得符合外科口罩标准。对此，里昂一个医院中心负责人布莱医生（Dr.Jean Yves Blay）告诉法新社，“即便口罩不合格，也好过没有”。

里昂美洲豹纺织公司的经理包艾尔（Eric Boel）告诉法新社，他们公司已暂停其他所有产品的生产，80台织机全部启动，从昨天开始生产口罩。他还说，他们生产的口罩可在清洗后重新使用。

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