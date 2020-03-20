法国警察工会: 没口罩 不出勤

法国警员急缺口罩。当局部署10万警员核查不守隔离规矩的人。但是很多警员都没有口罩，没有防护手套，没有消毒液，面临很高的感染风险。

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法国警员联盟Le syndicat policier Aliance昨天在网上发传单，建议大家“如果没有口罩，手套，消毒液等防护用品，就行使“撤退权”，拒绝执行任务。在防护用品当中，警员工会主要的诉求是口罩。

疫情初期，法国警员工会就发出警告，指出警员在执行任务时遭病毒传染的风险。多个视频显示，警方要求警员巡逻时不得戴口罩的指令，引发警员们的愤怒。

现在法国疫情爆发，急需口罩，一位法国医界人士今天一家广播电台表示，即便算上最近中国援助的100万只和法国军方提供的500万只口罩，也无法解决300万医护人员的口罩慌问题。

自从武汉肺炎（covid-19）疫情爆发初期，法国就到处买不到口罩。当时法国卫生当局坚称，只有生病的人和医护人员才需要戴口罩。但随着法国疫情大爆发，连医院都口罩告急。今天还有人提到萨科齐时代的卫生部长巴士罗女士曾为对抗禽流感疫情，储备了7亿只口罩。这些口罩哪里去了？更有人呼吁成立调查委员会，调查缺乏口罩的原因。

法新社说，法国多个纺织厂决定转型生产口罩，“口罩荒”几个星期后有望缓解。不过这些企业生产的口罩不见得符合外科口罩标准。对此，里昂一个医院中心负责人布莱医生（Dr.Jean Yves Blay）告诉法新社，“即便口罩不合格，也好过没有！”

法新社今天报道说，法国政府表示，3天以来，政府已向药店和医院提供了3000万只口罩。并称，目前还有1亿个口罩库存。

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