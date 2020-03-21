法国伊朗换囚：法国学者马沙尔获释返国

法国研究人员Fariba Adelkhah和Roland Marchal2019年6月在伊朗被捕

法国与伊朗交换囚犯，法国学者罗兰-马沙尔（Roland Marchal）获释返国。但他的伊朗裔伴侣，同为法国学者的法丽巴-阿德尔哈（Fariba-Adelkhah）却未获释。马克龙敦促德黑兰当局立即释放她。

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巴黎爱丽舍宫今天3月21日发布声明说，法国总统马克龙非常高兴地宣布罗兰-马沙尔获得自由。他定于今天中午返回巴黎。马沙尔自2019年6月被伊朗囚禁。法国总统府的声明说，总统马克龙敦促德黑兰立即释放法丽达-阿德尔哈。

60岁的法丽达-阿德尔哈与其伴侣64岁的罗兰-马沙尔都在巴黎政治学院国际研究中心(CERI)做研究员。他们去年6月一同在伊朗被逮捕。

据法新社说，法国与伊朗达成换囚协议，用一名伊朗人交换法国人罗兰-马沙尔。那名41岁的伊朗男子罗霍拉内贾德（Jalal-Rohollahnejad）是工程师，被美国要求引渡。法国将他送入伊朗驻巴黎大使馆后，伊朗官方英文电视台宣布，他已乘飞机回到伊朗。

昨天伊朗司法官方通讯社Mizan Onlie 宣布，德黑兰与巴黎正在为交换囚犯展开合作。表示根据伊朗司法合作制度，法国当局释放罗霍拉内贾德，换取伊朗释放一名在押的法国人。

伊朗工程师罗霍拉内贾德于2019年2月在法国南部城市尼斯被捕。华盛顿指控他违反美国制裁伊朗的规定，试图将一些与伊朗革命卫队有关的军用技术材料带回伊朗。

伊朗官方司法通讯社Mizan 介绍，法国最高法院去年3月11日核准向美国引渡罗霍拉内贾德，但法国政府不顾这个判决，释放了此人。法新社说，落实引渡令必须得到法国政府总理菲利普发布的政令。

法国当局不愿立即评论此案。几个月来，法国一直要求伊朗当局释放罗兰-马沙尔和法丽达-阿德尔哈。他们的案子已在三月初开审。罗兰-马沙尔是非洲问题专家，法丽达-阿德尔哈是研究什叶派的人类学家。

伊朗最近几个月已跟美国，澳大利，德国交换了囚犯。但是伊朗不承认双重国籍，将伊朗裔法国研究员法丽巴-阿德尔哈视为伊朗人关押。

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