防护匮乏 法国大东区从中国急订5百万只口罩解燃眉急

新冠疫情继续在法国肆虐，大东区是重点灾区之一，今天法国政府又派军机从大东区疏散患者，目的地是疫情相对没那么严重的南部。同一天，大东区决定向中国提交5百万只口罩的订单。

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根据法国政府3月20日星期五的数据，大东区有1151人因感染新型冠状病毒住院，105人死亡，而法国公共健康局不间断更新的数据截至记者发稿显示，大东区累计有3006人确诊感染新型冠状病毒，死亡人数累计61人，3月21日截至发稿与20日相比感染人数上升363人。按照累计感染人数来看，在法国本土13个大区当中，大东区是第二严重的大区，感染人数紧紧咬住法兰西岛大区。

斯特拉斯堡南部的城市米卢斯的医院接收新冠病毒感染者的能力已经高度饱和，法新社马赛站消息称，该医院只有30个复苏抢救床位，医护人员只有一百多人。3月21日星期六早上，为了缓解高度饱和的地区医院接诊程度，法国政府派出第二架配备军事医疗器械的军机“凤凰A330”从伊斯特的军事基地起飞，前往米卢斯，把米卢斯的部分患者运往南部阿奇丹地区进行分散治疗。

米卢斯市在今年2月底举办了一场教会福音集会之后，把它所属的上莱茵省变成了疫情重灾区。而上莱茵省所在的大东区，也跟着出现强烈涨势。相比之下，南部地区疫情暂且没有这么严重，政府已经通过第一家军机从米卢斯接走6名患者，送往南部的马赛和土伦市救治。这个周末，法国海军也将帮助运送科西嘉岛的十多位患者前往马赛市治疗。

面对疫情，大东区区委会主席让-洛特纳3月21日星期六宣布，当天“决定动用大区预算，从中国订购5百万只口罩”，同时敦促本地口罩生产厂，“预计每周可生产1百万只”。（阿尔萨斯，奥博等地区也与法国老牌织物企业“小船”合作，预计每周生产50万只口罩支援大东区）。大东区截至周六已经从捐赠企业处获得35万只口罩。洛特纳本职就是一名医生，他此前是米卢斯市医院急诊处处长。他提到，地区动员力量是巨大的，“上周四发推呼吁人们捐赠口罩后，24小时内就有35万只口罩的捐赠量出现，而其他捐赠还在源源不断涌来”。他表示“这些口罩将发放给前线人员：医护，警察，消防员，家庭协助工等...需要给人们信心，而发口罩就是信心的一种体现，向人们说：‘我们和你们在一起，我们在这里保护你们’”。

大东区收到的口罩将在大区药房与药房工作人员工会的合作组织之下进行，上莱茵省已经在发口罩了，下莱茵省刚刚开始，默塞尔和孚日省也将开始。这四个省是大东区疫情最严重的省。

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