疫情全境扩散 法军转移科西嘉岛病患 新喀里多尼亚将隔离

法国武肺（covid-19）疫情走向全境扩散。法国卫生当局昨晚3月21日宣布，在过去24小时，新增112个死亡病例，累计死亡562例。今天22日法国军舰从科西嘉岛向本土转移病患。

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法国累计确诊14459例。目前有6172人住院治疗，其中1525人是危重病例。法国国会经过几个小时的激烈辩论，投票批准了政府推出的，旨在控制疫情的紧急卫生状态法，界定该法的界限，在疫情威胁下，公民的流动自由受到限制，但有效期为2个月，也包括对不遵守隔离规定的处罚措施。

有关疫情的大趋势，法国卫生当局昨晚报告称，我们正在走向全境疫情扩散。并呼吁人们“严格遵守隔离指令”，勤洗手，与他人保持一米以上的安全距离。

法国军队继续参与应对疫情：一艘法国军舰从南部军港土伦出发，今早开进科西嘉海湾，将岛上15个确诊病人转移到马赛医院。当中包括6个危重病人。日前，法国军队还用军机从疫情严重的东部大区向南部转移病患。

此外，法国在大洋洲的海外领地新喀里多尼亚，今天3月22日再新增两例确诊病例，总数升至四例。努美阿当局宣布从明天周一夜里24点开始，全岛居民在家隔离。

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