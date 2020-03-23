关闭露天菜市、宵禁…法总理电视讲话又说了些什么？

法国总理菲利普23日晚间20点在私营电视一台就防控疫情发表了全国电视讲话。菲利普表示，“禁足令”很可能将延长几个星期。24日政府在咨询专家委员会意见后再做决定。另外，从3月24日开始，正式关闭各市的“露天菜市场”，省长和市长有做出相反决定的权力。总理不同意在现阶段使用马赛医疗科研团队给病患使用的抗击病毒药-羟氯喹(Chloroquine)。

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法国疫情还在加重。根据卫生部长维兰23日晚公布的数据，法国24小时中新增3176确诊病例，共为19856例。仅一天的时间死了186人；死亡总人数为860人。8075名病患住院治疗；2082人重症抢救。

在此前宣布的封锁措施中，有两大疏忽。一是每个城市一个星期至少两次的菜市场在高峰时，大家不太遵守一米的间距，容易出现人传人的现象。另一个漏洞就是很多人想钻“室外锻炼身体条文不具体”的空子，到城市街心公园、海边沙滩、森林等地散步、闲游。

23日总理菲利普明确表示，外出散步的人不能结伴，只能是一个人。离自己的住家不能超过1公里的距离、不得超过一个小时；每一天只允许外出一次，否则会受到重罚。

法国从3月17日午间实施全面封锁以来，本打算把违规者的罚款数目最低定在38-135欧元之间。结果从第一天开始就把罚单的数额定在最高水平，135欧元。违规第二次的人将被罚1500欧元。违规超过4次的屡犯不该的人最高将被罚3750欧元，6个月的监禁。看来政府希望减少社交接触的决心是下定了。

针对马赛地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）对应用氯喹治疗新冠病毒临床测试初见成效，总理菲利普表示，在没有更多、更新的临床测试下，不全面推广这种药。

法国近10个城市已经实施了宵禁。总理菲利普表示，我们会逐步采取这一方式，特别是在疫情重灾区。每个城市宵禁规定时间不同。有的是从晚10点至清晨5点。有的时间更早，晚20点开始实施宵禁，违者将罚重款。

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