访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
政治

家庭消毒：快去买漂白剂！

发表时间：

L’eau de Javel fait partie des produits ménagers qui peuvent tuer le virus
L’eau de Javel fait partie des produits ménagers qui peuvent tuer le virus © AFP/Loic Venance
作者： 法广

法国全面“禁足令”实行了一个星期，疫情只会加重不会立即好转。24日的专家小组会议将对延长禁足令提出具体的时间表。在马赛民众排长队检测后获取灵丹妙药-羟氯喹(Chloroquine)的同时，消毒已经成为宅家民众头等大事。在酒精和免洗消毒液买不到的情况下，漂白剂被法国卫生局推到了前台。但这毕竟是代用品，使用时特别小心没有稀释前，不得触碰皮肤、特别不得触碰眼睛等关键部位。

广告

目前药房已经无法提供酒精、免洗消毒液等急用品，有的民众开始推出土办法。把白醋中加一些食盐来消毒电视机、手机等平面。法国卫生局3月23日表示，白醋加盐等土办法杀不死病毒；清水中稀释二氧化氯、75%乙醇、过氧乙酸等消毒组合物都不太理想。但Javel漂白水稀释后对杀死病毒是有效的。

这种漂白水的法文全名是eau de Javel。目前在超市还没有断货，但价格已经从0.99欧元升至1.44欧元，网上的价格就更贵。法国卫生局在宣布上述消息时表示，Javel漂白水可以有效杀死病毒。

当使用杀菌剂和消毒液的时候，一定要根据产品说明要求操作，例如使用什么浓度，并且消毒液需要停留在物体表面多长时间，才能有产品宣称的效果。例如漂白水可以有效杀死多种细菌、病毒、霉菌等，但通常要保留2分钟以上再擦去残留才能彻底杀菌；又例如稀释的漂白水不稳定，应该每次使用之前才稀释至需要的浓度，以确保灭菌效果。

但法国卫生局特别强调说，Javel漂白水对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激性，有需要的话可带上胶手套和眼罩保护，尽量不要吸入挥发气味，要注意清洁剂和消毒剂的安全使用说明。

另外，不得已外出回家后，如果需要洗衣服消毒，做好把洗衣机调至60度，转洗的时间不可少于30分钟。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

免费下载

页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。