家庭消毒：快去买漂白剂！

法国全面“禁足令”实行了一个星期，疫情只会加重不会立即好转。24日的专家小组会议将对延长禁足令提出具体的时间表。在马赛民众排长队检测后获取灵丹妙药-羟氯喹(Chloroquine)的同时，消毒已经成为宅家民众头等大事。在酒精和免洗消毒液买不到的情况下，漂白剂被法国卫生局推到了前台。但这毕竟是代用品，使用时特别小心没有稀释前，不得触碰皮肤、特别不得触碰眼睛等关键部位。

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目前药房已经无法提供酒精、免洗消毒液等急用品，有的民众开始推出土办法。把白醋中加一些食盐来消毒电视机、手机等平面。法国卫生局3月23日表示，白醋加盐等土办法杀不死病毒；清水中稀释二氧化氯、75%乙醇、过氧乙酸等消毒组合物都不太理想。但Javel漂白水稀释后对杀死病毒是有效的。

这种漂白水的法文全名是eau de Javel。目前在超市还没有断货，但价格已经从0.99欧元升至1.44欧元，网上的价格就更贵。法国卫生局在宣布上述消息时表示，Javel漂白水可以有效杀死病毒。

当使用杀菌剂和消毒液的时候，一定要根据产品说明要求操作，例如使用什么浓度，并且消毒液需要停留在物体表面多长时间，才能有产品宣称的效果。例如漂白水可以有效杀死多种细菌、病毒、霉菌等，但通常要保留2分钟以上再擦去残留才能彻底杀菌；又例如稀释的漂白水不稳定，应该每次使用之前才稀释至需要的浓度，以确保灭菌效果。

但法国卫生局特别强调说，Javel漂白水对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激性，有需要的话可带上胶手套和眼罩保护，尽量不要吸入挥发气味，要注意清洁剂和消毒剂的安全使用说明。

另外，不得已外出回家后，如果需要洗衣服消毒，做好把洗衣机调至60度，转洗的时间不可少于30分钟。

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