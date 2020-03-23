“氯喹”：不要当我们都是些巫医

马赛地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）主任哈乌尔特（Didier Raoult）用氯喹治疗新冠病毒初步结果令医学界、政界和人心惶惶的民众有了希望。但总理和卫生部长不同意大批使用，理由是要进行新的临床试验。

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3月23日全天，好几百名马赛民众排队免费测试，在新冠病毒检测结果呈阳性时，哈乌尔特团队将免费向民众提供羟氯喹添加消炎药的硫酸羟氯喹（hydroxychloroquine）。

法国卫生部长维兰“神药”首先表态。他说，在目前这个阶段，法国公共健康高级委员会不建议使用“羟氯喹”抗病毒。法国卫生部长补充说，除非病情突然恶化。

马赛地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）主治医师帕罗拉(Philippe Parola)对法国新闻电台记者表示，治病救人是医生的天职。他不明白为什么要等病情加重再使用这种已在一些病人身上见效的药物。

巴黎皮提耶-萨尔佩特里尔医院 (Pitié-Salpêtrière)一名传染病学教授表示，哈乌尔特（Didier Raoult）研究团队临床试验病患太少了，我们不能盲目推广。

马赛地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）主治医师帕罗拉在接受法国国内电视新闻记者采访时还表示，我们团队的医生不是巫医，中国医疗队已经使用了很长时间。法国尼斯市市长克里斯蒂安·埃斯特罗斯（Christian Estrosi）一个星期前被确诊感染新冠肺炎。他23日接受法国全天候BFMTV采访时表示，他就接受了硫酸羟氯喹，几天后退烧了，而且副作用不大。他让大家相信哈乌尔特（Didier Raoult），允许尼斯城自由职业医生在病人确诊后立即开处方药。

埃斯特罗斯还表示，一场战役打响了的时候，没有时间在巴斯德研究所的老鼠身上测试6个月，我们输不起。

法国总理菲利普23日在晚间新闻中表示，没有新的临床实验，我们不准备大批使用“硫酸羟氯喹（hydroxychloroquine）”。

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