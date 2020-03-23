法国人要在家关多久？科学权威：至少四周！

法国新冠疫情科学委员会主席预估，防疫政策效果显现，至少需要四周。

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法国在3月23日进入限足之后的第二个星期。有越来越多的人清醒意识到疫情严重性，自觉在家帮助缓解前线医疗人员压力，同时也有越来越多的人对限足产生心理压力，不知何时可以解禁。对此，法国政府成立的疫情科学委员会主席做了解释。

法国卫生部长在3月11日下达命令成立新型冠状病毒科学委员会，这一委员会的功能主要是向公众阐明决策。它的主席是法国免疫学专家德尔弗莱西，曾经在2014年任部长间埃博拉疫情信息协调员，2016年以来任法国国家道德咨询委员会主席。德尔弗莱西曾经在3月18日率先公布，缓解新冠疫情的限足令可能会比原定的15天要长。刚过去的周末，他再一次阐明上述观点，并做了详细解释。

德尔弗莱西表示，人们需要有一个清醒的认识，接下来这周，新冠疫情程度会加重，重症患者人数会增加，死亡人数会增加。现在科学委员会必须考量医疗系统的负荷能力，我们现在可以对接下来四周有一个大概的认知，而延长限足令，虽然不是最好的方法，但它是糟糕的方法当中，最好的那一个，限足令最少要4周，才能展现成效。

德尔弗莱西认为，最好的方法当中，尤其可以借鉴韩国方式，即：大量检测，严格跟踪，电子跟踪个人，但这“无疑对自由造成伤害”。他认为，如果法国有效果明显的药物，原本可以立即大量检测。但问题是，“法国检测能力远远不如韩国，例如法国每天完成约8000个检测，检测物的活性成分主要产自中国和美国，问题是，中国因疫情按下暂停键，而美国则把药品留给了自己”。

德尔弗莱西表示，继续限足，是唯一一个压制疫情增长线，避免医疗系统被击穿的方法。而且人们完全可以通过尽量不出门，从一人一天接触50个人，降低到一人一天接触5个人，从而降低潜在感染速度，“这既是伦敦热带药物与健康学院的研究结果，也是中国严格限足令展现的效果”。

对于集体免疫，德尔弗莱西认为很难讲。他表示，在没有疫苗的情况下，要达到集体免疫，一般要有一半人口感染，但非典期间，获取集体免疫所需的人口感染比例甚至不到50％，几内亚的埃博拉病毒也在感染比例不到50%的情况下激活人们的集体免疫，然而新冠病毒史无前例，法国科学委员会寄希望于公众的纪律。

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