法国疫情严峻 第一名医生感染殉职 今推更严紧急状态 法国医界要告政府

法国新冠肺炎疫情日趋严峻，累计死亡人数今天攀升至674人。目前法国各医院收治7240感染病人，其中1746例属于重症病人。，法国本周末报告第一例法国医师救治病人期间染疫殉职，加剧疫情警报。殉职医生遗嘱含有劝导公民严格隔离在家。法国议会上下两院经过3天冗时辩论，推出更为严厉的执行隔离紧急状态法。

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据法新社今天报道说，法国政府酝酿今天推出更为严厉的隔离紧急状态法规，将疫情防卫的公共卫生事件措施与国家安危挂钩。新的法规经议会批准之后，将有严厉的刑罚强制性要求法国公民执行隔离法规。

法国所有媒体周末开动机器，发动所有阶层人士专家讨论疫情以及措施。一个基本共识显示，公民以及舆论做好心理准备，迎接严格的隔离措施以及更为严峻的隔离法。

法国警方在过去的周末对路上行人进行了多达两百多万的检查，实施的罚款次数也惊人。新的紧急状态法规，将使多次违规者罚款额破千欧元以及刑罚治罪，并与蓄谋罪挂钩。

法国仍然在疫情卫生治愈方面有争议，一个是针对马赛医生氯喹类药治疗，主要集中于该药经国际刊物刊登，传受美国亲睐而有斐声，但法国临床不少医生认为，此药并不治愈新冠病毒。法国卫生当局目前加紧研讨与临床试治，接受研发新药与疫苗同时，不排除任何选项。

另一个争议是对全民测试争议。法国卫生当局被指缺乏战略预前规划，测试试剂匮乏。据法国卫生当局指针对疑似确诊病人测试，而避免大面积民众测试，不仅有战略选项，也有技术与成本限制。法国采取严格居家隔离，避免大面积检测。而且新冠病毒健康携带对检测无动于衷，反而将使传染机率扩增。

法国媒体多引韩国经验，但韩国经历爆炸性爆发阶段，只是在病灶地区有限度扩大测试。

台湾被视为防疫至此成功典范。台湾采取有目标测试，至此拒绝大面积测试，理由是大面积测试将使有病毒但无症状健康或亚健康者四处传播可能更大。而且被测试者的染毒传毒状态处于活动状态，经常变化。不过台湾不排除扩大监测范围与目标，至此仍然强调严格居家隔离，并辅以越来越严厉行政处罚措施。

法国已经居家隔离措施一周，自法国第一名医生殉职后，法国人每天晚上8点钟在窗前楼台上鼓掌向医护人员致敬的活动，更为长远。

法国医生专家表态深受感动，但坚称，支持法国医护人员的最好行动，是严格居家隔离，延缓新冠病毒疫情海啸般冲击到来，给法国医疗系统稍多的时间应对。

法国巴黎远郊北方市镇康白尼（Compiegne）市长马利尼（Philippe Marini）告诉法新社，染疫殉职的67岁急诊室医师拉扎芬德拉齐（Jean-Jacques Razafindranazy）在当地医院任职。拉扎芬德拉齐原本正在度假，为了对抗国内这波重大疫情决定重返工作岗位，被家人誉为英雄。

据马利尼说，马达加斯加出生的拉扎芬德拉齐「明知自己在冒险，仍自愿回来治疗民众」。

拉扎芬德拉齐担任家庭医师的妻子同样染上武汉肺炎，已在家中隔离。

法国第一位医生殉职，加剧了法国医护界抗议政府忽视与渎职，没有为医护人员提供免疫避受感染的基本条件。据法新社说，法国部分地区医疗人员正因口罩等防护装备短缺，集体控告政府失职说谎。

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