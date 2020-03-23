迪迪埃·拉乌尔：声称氯喹是新冠肺炎克星的传染病专家何许人也

面对新冠肺炎大爆发的局面，全球各国的顶尖专家也都在寻求解药之际，法国传染病专家迪迪埃·拉乌尔（Didier Raoult）声称他使用抗击疟疾的药物氯喹让病人奇迹般康复，引起舆论轰动，也成为几天来医药界争论的焦点。

广告 继续浏览后续

这位科学家的背景是什么？迪迪埃·拉乌尔特称自己为“细菌的捕捞者”。如果说拉乌尔医生的专业技能得到一致认可，对他的批评和质疑声也不断。拉乌尔教授在世界范围内被公认为顶级传染病专家。据他领导的法国马赛地中海感染病医院的网页介绍，他是专业文章在传染病领域被国际科学界引用最多的欧洲研究人员。而媒体对他的评论还要加上一句：他喜欢冒险。

他20岁那年取得文学高中毕业文凭后进入医学院开始医学生涯。通过识别“拟菌病毒”和“卫星病毒”而逐渐为人所知。他还使自己成为“立克次体”的全球专家。“立克次体”是引起斑疹伤寒的细胞内细菌。在慢性感染性疾病惠普尔病（Whipple）病发作近一个世纪后，他破译了该基因组的起源。在整个职业生涯中，他与团队一起发现了数十种新的致病细菌。其中有两个以他的名字命名。在他的支持下，法国创建六个传染病研究中心。

尽管专业成绩斐然，但迪迪埃·拉乌尔特有时会发现自己处于争议的中心。比如目前有关氯喹分子击败冠状病毒的争论。在新冠病毒爆发初期，他曾说这个病‘‘并不可怕’’。他在二月初通过曾通过视频宣布氯喹是新冠克星的结果，虽然消息被社交媒体广泛传播，但却被业界指为‘“假新闻”。

据介绍，氯喹是一种抗疟疾的廉价药物，由氯喹衍生出的羟氯喹已有数十年临床应用历史，市场上最多以Nivaquine或Plaquenil药名销售。拉乌尔特团队临床实验时结合使用了阿奇霉素以预防细菌感染。拉乌尔特表示，在给羟氯喹添加了阿奇霉素以后，治疗效果更是非常出奇。拉乌尔特表示他也是仅仅在数日前发现了两种药物结合使用的奇效。

现在他又声称将此法用在24人病人身上，发现有75% 的患者的病毒完全消失，相比之下，同样的时间内，没有采取这一治疗方式的病人仅有10%获得同样的的效果。但有专家质疑，专家认为24位病人身上所做的实验并不能回答所有的必须条件。而且有很多副作用。包括免疫系统感染，胃肠道疾病，恶心，呕吐，肝脏甚至血液学疾病等。但专家的说辞遭到拉乌尔的驳斥，称救命要紧，事实已经证明是有效的方法，还要什么程序不程序！

但拉乌尔似乎取得胜利，不仅在全球名声大起，法国卫生部长上周六表示，他已要求拉乌尔特教授的研究按照科学模式“由其他独立小组在其他医院大规模复制”。专家认为，相关临床实验结果有望在15天内出炉。

而科学结果出来前，包括被确诊的尼斯市长埃斯托齐在内的一些名人都已经要求采取了这位教授的治疗方式。埃斯托齐告诉媒体，他经过六天的治疗后，感觉自己已经康复，活力十足。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅